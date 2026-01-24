김민석 총리 “美 부통령, 쿠팡 사태 오해 없게 상호관리 요청”
김 총리, 쿠팡 관련 “미국 기업에 차별적 대우 이뤄지지 않아” 설명
밴스 부통령, 쿠팡과 손현보 목사 관련 먼저 질의하며 관심
김민석 국무총리는 23일(현지시간) J D 밴스 미국 부통령을 만나 쿠팡 사태와 대북 문제 등 한·미 간의 현안에 대해 논의했다. 특히 쿠팡 사태와 관련 “양국 정부 사이에 오해를 가져오지 않도록, 과열되지 않게 상호관리해나가면 좋겠다는 요청이 있었다”고 전했다.
김 총리는 이날 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 워싱턴특파원단과 간담회에서 “(밴스 부통령이) 미국 기업인 쿠팡이 한국에서 갖는 다른 상황을 충분히 이해하는데 구체적으로 어떤 것이 문제가 되는지 궁금해 했다”며 “국민 상당수의 정보가 유출된 상황에서 해결을 지연시킨 문제가 있었고 더 나아가 최근에는 이재명 대통령과 국무총리를 향한 근거 없는 비난까지 있었던 점을 설명했다”고 말했다. 밴스 부통령이 먼저 쿠팡에 대해 먼저 질문하고 김 총리가 이에 관해 설명하는 방식이었다.
김 총리는 전날 쿠팡 투자회사 2곳이 한국 정부를 비난한 것과 관련해서도 “제가 마치 쿠팡을 향해 특별히 차별적, 강력한 수사를 지시한 것처럼 인용한 것 자체가 완전히 사실무근이었음을 제 당시 발언록 전문을 공개해서 반증했다”며 “(우리 측) 보도자료를 영문으로 번역해 현장에서 (밴스 부통령에게) 전달했다”고 말했다. 쿠팡 투자회사 2곳은 전날 보도자료를 내고 “김 총리가 쿠팡의 정보 유출 사건에 대한 법 집행과 관련해 ‘마피아를 소탕할 때와 같은 각오로 해야 한다’고 정부 규제 당국에 촉구했다”고 주장했는데 이를 적극적으로 반박한 것이다.
김 총리는 이어 “쿠팡 문제에 대해 미국 기업에 차별적 대우가 이뤄지지 않았다는 점을 명료히 얘기했고, 밴스 부통령은 아마 한국 시스템 아래 뭔가 법적 문제가 있었을 것으로 짐작한다면서 이해를 표했다”고 덧붙였다.
김 총리는 또 공직선거법 위반 등 혐의로 구속기소된 손현보 부산 세계로교회 담임목사의 사건과 관련해 “(밴스 부통령이) 미국 내 일각의 우려가 있다고 얘기했고 구체적 상황에 대한 궁금증을 표했다”며 “이에 한국은 미국에 비해 정치와 종교가 엄격히 분리된 상황에서 선거법 위반에 대한 조사가 있다는 점을 설명했다”고 말했다. 그러면서 “밴스 부통령은 한국 시스템을 존중한다는 전제에서 이 문제에 대해서도 오해가 없도록 잘 관리하면 좋겠다고 요청했고, 저도 적극 공감을 표했다”고 덧붙였다.
북한 문제도 논의됐다. 김 총리는 북한과의 관계 개선 방안을 묻는 밴스 부통령의 질의에 “첫째는 사실 도널드 트럼프 대통령만이 관계 개선의 의사와 능력을 갖추고 있다고 했다. 두 번째로 그런 점에서 누가 됐건, 밴스 부통령이건 아니건, 현재 미국의 특사 역할을 확장해서 북한에 특사를 보내는 것도 하나의 접근법일 수 있다고 얘기했다”고 전했다.
김 총리는 이날 밴스 부통령의 연락처를 받는 등 ‘핫라인’을 구축했다고 설명했다. 김 총리는 이날 회담에서 한미 조선 협력과 한국의 핵추진 잠수함 건조, 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 등을 언급했고 밴스 부통령도 적극 공감했다고 말했다. 김 총리는 또 밴스 부통령에게 한국 방문도 요청했다. 이날 회담은 애초 계획된 40분보다 10분 늘어난 50분간 진행됐다고 전했다.
