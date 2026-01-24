김민석 총리 “美 부통령, 쿠팡 사태 오해 없게 상호관리 요청”

김 총리, 쿠팡 관련 “미국 기업에 차별적 대우 이뤄지지 않아” 설명

밴스 부통령, 쿠팡과 손현보 목사 관련 먼저 질의하며 관심

김민석 국무총리와 J D 밴스 미국 부통령이 23일(현지시간) 미국 백악관에서 만나 기념촬영을 하고 있다. 국무총리실

미국 기업인 쿠팡이 한국에서 갖는 다른 상황을 충분히 이해하는데 구체적으로 어떤 것이 문제가 되는지 궁금해 했다”며 “

국민 상당수의 정보가 유출된 상황에서 해결을 지연시킨 문제가 있었고 더 나아가 최근에는 이재명 대통령과 국무총리를 향한 근거 없는 비난까지 있었던 점을 설명했다”고 말했다. 밴스 부통령이 먼저 쿠팡에 대해 먼저 질문하고 김 총리가 이에 관해 설명하는 방식이었다.

제가 마치 쿠팡을 향해 특별히 차별적, 강력한 수사를 지시한 것처럼 인용한 것 자체가 완전히 사실무근이었음을 제 당시 발언록 전문을 공개해서 반증했다”며 “(우리 측) 보도자료를 영문으로 번역해 현장에서 (밴스 부통령에게) 전달했다”고 말했다.

부통령은 한국 시스템을 존중한다는 전제에서 이 문제에 대해서도 오해가 없도록 잘 관리하면 좋겠다고 요청했고, 저도 적극 공감을 표했다”고 덧붙였다.