[속보]김민석 총리, J D 밴스 美 부통령과 면담

입력:2026-01-24 06:27
수정:2026-01-24 06:28
김민석 국무총리와 J D 밴스 부통령이 23일(현지시간) 백악관에서 만나 현안을 논의했다. 국무총리실 제공

미국을 방문한 김민석 국무총리가 23일(현지시간) 백악관에서 J D 밴스 부통령과 만나 한·미 관계 발전 방안 등을 논의했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

