中, ‘李대통령의 北 협력 조정 제안’ 보도에 “제공 정보 없어”

중국 정부가 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 제안했다는 이른바 ‘한반도 4대 협력 프로젝트’ 보도와 관련해 신중한 태도를 보이며 구체적인 언급을 피했다.
23일 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 한·중·북 고속철도 건설 등 이 대통령의 제안에 대한 중국 측 입장을 묻는 외신 기자의 질의에 원론적인 답변으로 일관했다.
이날 한 러시아 매체 기자는 “여러 한국 매체는 중한 정상회담에서 서울을 출발해 평양과 베이징을 연결하는 고속철도를 포함한 북한과 관련한 4개 협력 프로젝트를 논의했고, 중국이 이 프로젝트에서 한조(남북) 관계에서 중립적인 조정 역할을 할 수 있다고 보도했다. 중국은 이 프로젝트에서 역할을 어떻게 보고 있는가”라고 물었다.
이에 대해 궈 대변인은 “이달 초 중한 정상회담 내용에 관해서는 이미 발표했고, 다른 문제에 관해서는 제공할 정보가 없다”고만 답하며 즉답을 피했다. 이는 해당 제안의 민감성을 고려해 공식적인 확인이나 부인을 유보한 것으로 해석된다.
앞서 국내의 한 언론은 이 대통령이 지난 5일 베이징 정상회담 당시 시 주석에게 ‘서울-평양-베이징 고속철도 건설’, ‘원산갈마 평화관광’, ‘대북 보건·의료 협력’, ‘광역두만개발계획(GTI)’ 등 4가지 협력 사업을 제안하며 중국의 중재 역할을 요청했다고 보도한 바 있다.
실제로 이 대통령은 중국 국빈 방문 마지막 날이었던 지난 7일, 상하이에서 동행 기자단에게 당시 회담 내용을 설명하며 중국의 역할을 강조하기도 했다.
이 대통령은 지난 5일 시 주석과의 회담에서 “우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다. 신뢰가 완전 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다. 노력하고 있지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다”고 말했다고 소개했다.
