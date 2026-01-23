李대통령, 이해찬 前총리 위독에 조정식 정무특보 베트남 급파

李대통령, 이해찬 前총리 위독에 조정식 정무특보 베트남 급파
이재명 대통령이 베트남 출장 중 위독한 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 상황을 보고받고 조정식 정무특별보좌관를 현지에 급파하기로 한 것으로 23일 알려졌다.
23일 정치권에 따르면 이 대통령은 이 수석부의장의 위중한 상태를 보고받고 즉각적인 조치를 지시했다. 청와대 관계자는 “이 부의장과 관련한 상황을 엄중하게 인식하고 있다”고 전했다.
이 대통령은 현지 공관의 보고 외에도 상황을 종합적으로 판단하고 현장을 지휘할 고위급 인사의 필요성을 느낀 것으로 보인다.
특히 이 수석부의장이 민주 진영 내에서 갖는 상징적인 위상을 고려해 6선 의원 출신의 조 특보를 파견하기로 한 것으로 해석된다. 조 특보는 24일 오전 첫 비행기 편으로 베트남으로 출국할 예정이다.
여당인 더불어민주당 내에서도 긴박한 움직임이 포착됐다. 이재정 의원을 비롯한 당내 주요 인사들도 항공편이 확보되는 대로 현지로 향해 이 수석부의장의 상태를 살필 계획이다.
민주평통 관계자들에 따르면 이 수석부의장은 이날 호찌민 출장 일정을 소화하던 중 호흡이 급격히 약해지는 증세를 보였다.
곧바로 심폐소생술(CPR)을 받으며 구급차로 인근 병원 응급실로 이송됐으나 상태가 위중한 것으로 알려졌다.
이 수석부의장은 전날 출국 전부터 몸살 기운을 호소했으며 이날 오전 컨디션 난조로 인해 조기 귀국을 준비하던 중이었던 것으로 전해졌다.
이 수석부의장은 7선 국회의원과 국무총리, 당 대표를 지내고 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명되어 활동해왔다.
