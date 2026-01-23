시사 전체기사

젤렌스키 “돈바스가 핵심” 크렘린궁 “우크라 철군해야”

입력:2026-01-23 20:36
미·러·우크라 23일 3자 실무 협상

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령이 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석해 기념촬영을 하고 있다. AFP연합뉴스

러시아 크렘린궁이 미국·우크라이나와의 3자 실무 협상을 앞두고 “우크라이나군이 돈바스에서 철수해야 한다”고 밝혔다.

타스통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 23일(현지시간) 브리핑에서 이같이 요구한 뒤 “이는 매우 중요한 조건”이라고 강조했다. 우크라이나 동부 돈바스(루한스크·도네츠크)를 포기하지 않겠다는 뜻을 재확인한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 재집권한 뒤 러시아와 우크라이나의 종전 협상을 중재하고 있지만 영토 문제를 포함한 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못하고 있다. 우크라이나는 빼앗긴 영토 수복을, 러시아는 완전한 돈바스 장악을 요구하고 있다.

미국과 러시아, 우크라이나는 이날 아랍에미리트(UAE) 아부다비에 대표를 파견해 3자 실무 협상을 벌일 예정이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 취재진과의 음성 메시지 대화에서 “돈바스 문제가 핵심”이라고 말했다고 BBC가 전했다. 젤렌스키 대통령은 아부다비 3자 협상에 대해 “전쟁 종식을 향한 한걸음이며 다양한 결과가 나올 수 있다”고 내다봤다.

앞서 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프는 전날 크렘린궁을 찾아 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 3시간39분간 회담했다. 페스코프 대변인은 푸틴 대통령과 위트코프 특사의 회담에 대해 “강렬하고 중요하며 복잡했다”고 말했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

