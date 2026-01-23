에어부산, 지난해 45억원 영업손실… 기내 화재·정비 장기화 여파
매출 17% 감소… 순손실 227억원
4분기 영업손실 50억원 적자 전환
고환율·정비비 부담… 수요도 위축
에어부산은 기내 화재와 외주 정비 장기화로 운항 여력이 줄어든 데다 운임 하락까지 겹치며 지난해 영업이익이 적자로 돌아섰다.
에어부산이 23일 발표한 2025년 실적에 따르면 매출액은 8326억원으로 전년(1조68억원) 대비 17.3% 줄었다. 영업손실은 45억원으로, 전년 영업이익 1463억원에서 적자로 전환했고, 당기순손실도 227억원을 기록했다.
4분기 실적도 수익성 악화 흐름이 뚜렷했다. 2025년 4분기 매출액은 2354억원으로 지난해 같은 기간보다(2489억원) 5.5% 감소했다. 영업손실은 50억원으로 전년 동기 영업이익 198억원에서 적자로 전환했다. 다만 당기순손실은 322억원으로 전년 동기 585억원 대비 적자 폭이 44.9% 줄어 개선됐다.
에어부산 측은 실적 악화의 배경으로 가용 기재 감소와 운임 하락, 외부 변수에 따른 수요 위축을 들었다. 기내 화재와 외주 정비 장기화로 운항에 투입할 수 있는 항공기 운용 여력이 줄어든 데다, 항공업계 전반의 공급 확대가 경쟁 심화를 부르며 운임 하락 압력으로 이어졌다는 설명이다. 일본 대지진설과 동남아 치안 불안 등 외부 악재가 이어진 점도 수요에 부담으로 작용했다고 밝혔다.
비용 측면에서는 고환율 기조가 수익성 방어를 어렵게 했다는 분석이다. 국제 유가는 소폭 하향 안정세를 보였지만, 달러 결제 비중이 높은 항공기 관련비와 정비비 등 외화 비용이 확대되며 실적에 부담으로 작용했다. 에어부산은 “어려운 경영 환경 속에서도 연중 누적 기준 흑자가 예상됐으나, 연말 일시적 정비 비계획 비용이 발생하면서 누적 실적이 적자로 전환됐다”고 설명했다.
