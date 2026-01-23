시사 전체기사

에어부산, 지난해 45억원 영업손실… 기내 화재·정비 장기화 여파

입력:2026-01-23 19:29
수정:2026-01-23 19:30
매출 17% 감소… 순손실 227억원
4분기 영업손실 50억원 적자 전환
고환율·정비비 부담… 수요도 위축

에어부산 A321neoLR 항공기. /사진=에어부산 제공

에어부산은 기내 화재와 외주 정비 장기화로 운항 여력이 줄어든 데다 운임 하락까지 겹치며 지난해 영업이익이 적자로 돌아섰다.

에어부산이 23일 발표한 2025년 실적에 따르면 매출액은 8326억원으로 전년(1조68억원) 대비 17.3% 줄었다. 영업손실은 45억원으로, 전년 영업이익 1463억원에서 적자로 전환했고, 당기순손실도 227억원을 기록했다.

에어부산 2025년 실적(단위 억원)/ 에어부산 제공

4분기 실적도 수익성 악화 흐름이 뚜렷했다. 2025년 4분기 매출액은 2354억원으로 지난해 같은 기간보다(2489억원) 5.5% 감소했다. 영업손실은 50억원으로 전년 동기 영업이익 198억원에서 적자로 전환했다. 다만 당기순손실은 322억원으로 전년 동기 585억원 대비 적자 폭이 44.9% 줄어 개선됐다.

에어부산 측은 실적 악화의 배경으로 가용 기재 감소와 운임 하락, 외부 변수에 따른 수요 위축을 들었다. 기내 화재와 외주 정비 장기화로 운항에 투입할 수 있는 항공기 운용 여력이 줄어든 데다, 항공업계 전반의 공급 확대가 경쟁 심화를 부르며 운임 하락 압력으로 이어졌다는 설명이다. 일본 대지진설과 동남아 치안 불안 등 외부 악재가 이어진 점도 수요에 부담으로 작용했다고 밝혔다.

비용 측면에서는 고환율 기조가 수익성 방어를 어렵게 했다는 분석이다. 국제 유가는 소폭 하향 안정세를 보였지만, 달러 결제 비중이 높은 항공기 관련비와 정비비 등 외화 비용이 확대되며 실적에 부담으로 작용했다. 에어부산은 “어려운 경영 환경 속에서도 연중 누적 기준 흑자가 예상됐으나, 연말 일시적 정비 비계획 비용이 발생하면서 누적 실적이 적자로 전환됐다”고 설명했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

