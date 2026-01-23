시사 전체기사

경찰, ‘김병기 차남 편입 의혹’ 숭실대 전 총장 내일 소환

입력:2026-01-23 19:29
더불어민주당 전 원내대표인 김병기 무소속 의원이 지난 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 진행한 뒤 엘리베이터를 타기 위해 기다리고 있다. 연합뉴스

경찰이 더불어민주당 전 원내대표인 김병기 무소속 의원의 ‘차남 숭실대 편입 특혜 의혹’과 관련해 숭실대 전 총장을 소환해 조사한다.

23일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 오는 24일 숭실대 전 총장 A씨를 참고인으로 불러 조사한다. A씨는 김 의원 차남의 숭실대 편입학을 도왔다는 의혹을 받는다.

A씨는 2021년 숭실대를 방문한 김 의원이 학교 편입 방법을 묻자 배석한 교수들에게 이를 도우라는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

김 의원 차남은 2022년 서울 금천구에 있는 한 회사에 입사했고 이후 해당 이력을 토대로 숭실대 계약학과에 편입했다. 이 학과는 기업체에 10개월 이상 재직해야만 지원할 수 있다.

경찰은 전날 김 의원 차남이 다녔던 회사를 압수수색했다. 지난주에는 이 회사 대표를 참고인 신분으로 조사한 뒤 뇌물 공여와 업무방해 혐의 피의자로 전환했다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

