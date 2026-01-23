경찰, 최민희 ‘딸 결혼 축의금’ 국회사무처 압수수색
경찰이 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원이 국정감사 기간 동안 피감기관 등으로부터 ‘자녀 결혼 축의금’을 받았다는 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.
서울 영등포경찰서는 23일 오후 3시부터 2시간가량 국회 사무처 운영지원과를 압수 수색했다고 밝혔다.
최 의원은 국정감사 기간인 지난해 10월 국회에서 딸 결혼식을 치르며 피감기관 등에서 축의금을 받았다는 혐의를 받는다.
또 최 의원은 딸의 결혼식을 준비하는 과정에서 본인의 계정으로 국회 사랑재 결혼식장을 대리 신청했다는 의혹도 받고 있다.
앞서 경찰은 청탁금지법 위반, 직권남용 등의 혐의로 최 의원을 고발한 보수 성향 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의씨를 지난해 11월 불러 조사했다.
민주당 윤리심판원은 지난 21일 최 의원의 결혼식 축의금 의혹에 대해 직권 조사 명령을 발령했다. 민주당 당규에 따르면 윤리심판원장은 당원의 해당 행위가 있었다고 판단할 때 윤리심판원에 조사를 명령할 수 있다.
