시사 전체기사

[속보] 경찰, 국회사무처 압수수색…‘최민희 딸 축의금’ 수사

입력:2026-01-23 18:06
공유하기
글자 크기 조정
지난해 10월 30일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 최민희 위원장이 발언하고 있다. 연합뉴스

경찰, 국회사무처 압수수색…‘최민희 딸 축의금’ 수사

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1085
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“정청래식 독단 끝나야”… 與최고 3명 집단 반기
기내서 불날라…제주항공 이어 한진그룹도 “기내 보조배터리 사용 금지”
현대차 도입 계획 없는데… 노조 “아틀라스, 합의 없이 1대도 안돼”
순금 한 돈 100만원 돌파… 금값 사상 최고치 경신
유승민 딸 교수 임용 특혜 의혹…경찰, 인천대 압수수색
“누가 국위선양자입니까” 이혜훈 장남 연대 입학 의혹
한덕수, 대통령실 도착 전 계엄 알았던 듯… 포고령 읽고도 계엄 선포 협조
한덕수 1심 결과 외면 국힘 속내는…‘위헌정당’ 공세 경계심
국민일보 신문구독