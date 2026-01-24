“월 20만원대에 아이오닉6를” 현대차, 테슬라 ‘가성비’ 공세에 대응

왼쪽부터 현대차 아이오닉5, 아이오닉6, 코나 일렉트릭. 현대차 제공

금리 인하를 적용받는 차종은 현대차 승용 전기차 아이오닉5와 아이오닉6, 코나 일렉트릭이다. 아이오닉5 스탠다드 모델 기준 월 납입금이 36만원에서 31만원으로 낮아진다고 현대차는 설명했다. 아이오닉6는 33만원에서 26만원으로, 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 내려간다.