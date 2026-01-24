“월 20만원대에 아이오닉6를” 현대차, 테슬라 ‘가성비’ 공세에 대응
현대차가 전기차에 저금리 혜택을 제공하는 프로모션의 금리를 인하한다. 국내에서 테슬라, BYD를 비롯한 수입 전기차 브랜드가 ‘가성비 전략’을 내세워 성장세를 높이는 데 대응하는 차원인 것으로 풀이된다.
현대차는 전기차 저금리 혜택인 ‘현대 EV 부담 다운 프로모션’의 금리를 낮춘다고 23일 밝혔다. 모빌리티 할부 기준 금리를 기존 5.4%에서 2.6%포인트 인하한 2.8%로 내렸다. 이 프로모션은 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품으로, 중고차 가격을 보장받아 차량 잔가만큼 할부금을 유예한 뒤 만기 회차에 차량을 반납해 유예금을 상환할 할 수 있도록 한 것이다.
금리 인하를 적용받는 차종은 현대차 승용 전기차 아이오닉5와 아이오닉6, 코나 일렉트릭이다. 아이오닉5 스탠다드 모델 기준 월 납입금이 36만원에서 31만원으로 낮아진다고 현대차는 설명했다. 아이오닉6는 33만원에서 26만원으로, 코나 일렉트릭은 24만원에서 23만원으로 내려간다.
이번 프로모션으로 아이오닉5와 아이오닉6는 약 250만원 상당, 코나 일렉트릭은 약 210만원 상당의 이자 절감 혜택을 받을 수 있다. 여기에 더해 트레이드인 조건, 얼리버드 구매 혜택, 생산 월 할인 등 차량 할인을 더하면 아이오닉5는 총 550만원, 아이오닉6는 총 650만원, 코나 일렉트릭은 총 610만원의 구매 혜택이 주어진다고 현대차는 설명했다.
현대차그룹은 전날에도 기아 EV5 롱레인지 모델과 EV6의 판매가격을 각각 280만원, 300만원 낮추고 0％대 저금리 할부와 잔가 보장 유예형 할부 혜택을 높이는 방안을 발표했다.
현대차그룹이 연초부터 전기차 혜택 강화에 나선 배경에는 국내 전기차 시장에서 테슬라, BYD의 맹추격이 있다는 분석이 나온다. 테슬라는 지난해 국내 판매량 5만9893대를 기록하며 1위 기아(6만609대)와의 격차를 1000대 미만까지 좁혔다. 테슬라의 판매량은 1년 새 2배로 늘었다.
중국에서 생산하는 모델Y의 페이스리프트 모델인 주니퍼를 들여와 국내 판매가격을 약 600만원 낮춘 게 주효했다. 모델Y는 지난해 5만397대가 팔리며 단일 모델로는 기아 EV3(2만1254대) 판매량의 배를 넘겼다.
지난해 1월 국내 시장에 진출한 BYD 역시 가성비를 앞세운 전략으로 아토3, 씰, 씨라이언7 등을 6107대 판매했다. BYD는 국내 시장에 성공적으로 안착했다는 평가를 받았다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
