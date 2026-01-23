EU 정상들, 트럼프 주도 평화위에 반기 “심각한 의문”

당초 취지대로 가자지구 대응만 협력 의사

트럼프, 캐나다에 보낸 평화위 초청장 철회

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 자신이 주도해 출범시킨 새 국제기구 ‘평화위원회’ 헌장 서명식을 열고 사인한 헌장을 들어 보이고 있다. EPA연합뉴스

유럽연합(EU) 정상들이 도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 새 국제기구인 ‘평화위원회’(Board of Peace)에 반기를 들었다.



AFP·로이터통신에 따르면 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 22일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의를 마친 뒤 기자회견을 열고 “우리는 유엔 헌장과의 정합성, 의사결정 체계 등 평화위 헌장에 포함된 여러 요소에 심각한 의문을 갖고 있다”고 말했다.



이날 회의는 트럼프 대통령의 그린란드 병합 시도 과정에서 EU 회원국 정상들이 미국과의 관계를 재평가하기 위해 소집됐다. 회의 직후에 나온 코스타 상임의장의 발언은 유럽 정상들의 입장이 반영된 것으로 보인다.



평화위는 당초 가자지구 전쟁 종식·재건을 위한 의사결정 기구로 추진됐다. 하지만 지난 22일 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석한 트럼프 대통령이 헌장 서명식을 열고 출범시킨 평화위는 사실상 세계 분쟁에 관여할 국제기구 성격을 띈다는 평가를 받는다. 일각에서는 유엔을 대체하려는 시도라는 지적도 나온다.



평화위에는 미국과 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단, 튀르키예, 이집트, 베트남, 인도네시아, 파키스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 아르헨티나 등 제3세계 국가들 위주로 참여했다. 유럽에선 헝가리와 벨라루스 등 친러시아 정권 국가들도 합류했다. 참여 의사를 분명하게 밝힌 국가는 26개국으로 파악되고 있다.



서방국은 대부분 참여하지 않았다. 코스타 상임의장은 “우리는 평화위원회가 과도 행정기구로서 임무를 수행하는 가운데 가자지구를 위한 포괄적 평화 계획을 이행할 때 미국과 협력할 준비가 되어 있다”고 말했다. 평화위가 당초의 취지대로 가자지구 문제에 국한할 경우에만 EU 회원국들이 참여할 수 있다는 것이다.



트럼프 대통령은 캐나다에 보냈던 평화위 참여 초청장을 철회했다. 그는 트루스소셜에 마크 카니 캐나다 총리를 언급하며 “캐나다의 평화위 가입과 관련해 귀하에게 보냈던 초청을 철회한다고 밝힌다”고 적었다.



앞서 지난 15일 트럼프 대통령은 평화위 출범 계획을 발표하며 캐나다 등에 초청장을 발송했다. 하지만 카니 총리는 지난 20일 다보스포럼 연설에서 트럼프 대통령을 직접 언급하지 않고 비판한 듯한 발언을 했다. 이후 트럼프 대통령은 “캐나다가 미국으로부터 공자 혜택을 받고 있다. 감사해야 하지만 그렇지 않다”며 불편한 기색을 드러냈다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



