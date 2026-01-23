서대문구, 미등록 공공용지 10필지 발굴…90억원 확충
서대문구가 5459.5㎡ 면적의 공공용지 10필지를 발굴해 지적공부에 등록했다. 약 90억원 상당의 국유재산을 새롭게 확보한 것이다.
이번에 찾은 미등록 공공용지는 도로 3필지, 하천 6필지, 구거(도랑) 1필지 등이다. 그동안 지적공부에 등록되지 않아 관리 주체가 불명확했다.
서대문구는 특히 종로구와 행정구역이 맞닿은 통일로 일부 구간의 도로(3294.5㎡)가 등록돼 있지 않은 사실을 발견했다. 구 관계자는 “1975년 10월 1일 서대문구 현저동 일부가 종로구로 편입된 이후 50년 만에 정확한 경계를 새롭게 설정하게 됐다”고 말했다.
서대문구는 ‘미등록 토지 정비사업’을 2024년부터 진행하고 있다. 이번 사례를 포함해 현재까지 23필지(7860㎡)를 확보했다. 공시지가로 추산하면 141억원에 달하는 규모다.
이성헌 서대문구청장은 23일 “행정구역 경계를 바로잡음으로써 지적공부의 공신력을 높이는 계기가 됐다”고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사