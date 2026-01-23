‘독자AI 파운데이션’ 패자부활전…KT는 결국 “불참”
정부가 국가대표 인공지능(AI) 발굴을 위해 진행 중인 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 정예팀 추가 공모를 시작했다. 일종의 ‘패자부활전’이지만 네이버클라우드와 카카오, NC AI, KT 등 대기업은 연이어 불참 의사를 밝혔다.
과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 다음 달 12일까지 독자AI 파운데이션 모델 프로젝트 1개 정예팀 추가공모를 진행한다고 23일 밝혔다.
정부는 지난 15일 발표된 프로젝트 1차 평가 결과에서 1개팀을 탈락시킬 예정이었으나, 예상과 달리 2개 팀이 탈락하면서 1개 정예팀을 추가 선정하기로 했다. 재공모는 최초 공모와 동일하게 국내 AI 기업과 기관 중심의 정예팀을 대상으로 진행된다.
현재까지 공식적으로 참여 의사를 밝힌 곳은 AI 스타트업 모티프테크놀로지스와 트릴리온랩스뿐이다. 예비 심사에서 탈락한 카카오와 1차 평가에서 탈락한 네이버클라우드, NC AI는 지난 15일과 16일에 연이어 불참 의사를 밝혔다.
재도전 여부를 두고 신중한 입장을 견지하던 KT도 이날 공식입장을 내고 재공모에 참여하지 않겠다고 밝혔다. KT는 지난해 예비 심사에서 탈락했지만, 정부가 신흥 AI 강자 중 한 곳으로 KT를 언급하면서 재공모 주요 후보군으로 주목받았다.
KT는 “그간 축적해 온 AI·네트워크·데이터 역량을 바탕으로 국내 AI 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 다양한 방안을 자체 전략에 따라 지속적으로 모색해 나갈 계획”이라고 불참 이유를 전했다.
정부는 1차 평가와 동일하게 전문가 평가를 통해 추가 정예팀을 최종 선정할 계획이다. 추가 정예팀에게도 B200 768장 규모의 GPU(그래픽처리장치) 자원 지원, ‘K-AI 기업’ 명칭 부여 등이 제공된다. 1차 평가를 통과한 정예팀은 LG AI 연구원, SK텔레콤, 업스테이지다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
