BTS 뷔·정국, 탈덕수용소에 손해배상 2심도 승소
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔와 정국이 유튜버 ‘탈덕수용소’ 운영자를 상대로 제기한 손해배상 소송 항소심에서 1심보다 늘어난 배상 판결을 받아냈다.
서울서부지법 민사항소2-1부(이준철 부장판사)는 23일 뷔와 정국, 소속사 빅히트뮤직이 ‘탈덕수용소’ 운영자 박모씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 2심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.
재판부는 박씨에게 “뷔와 정국에게 각각 500만원과 지연이자를 추가로 지급하라”고 명령했다. 앞서 1심 재판부는 박씨가 빅히트뮤직에 5100만원, 뷔에게 1000만원, 정국에게 1500만원을 배상하라고 판결한 바 있다. 이번 항소심 판결로 두 멤버가 받을 배상액은 더 늘어나게 됐다.
뷔와 정국 측은 2024년 3월, 박씨가 허위 영상을 제작·유포해 명예를 훼손하고 소속사의 업무를 방해했다며 약 9000만원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 빅히트뮤직 측은 박씨의 무단 저작물 사용에 대해서도 책임을 물었다.
박씨는 ‘탈덕수용소’ 채널을 운영하며 아이돌 등 유명인을 타깃으로 한 악성 루머 영상을 지속적으로 게시해 수익을 창출해왔다.
BTS 외에도 다수의 연예인에 대한 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 여러 민·형사 재판을 받고 있으며, 현재 해당 채널은 삭제된 상태다.
