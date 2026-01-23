숭실사이버대학교, 내달 19일까지 신·편입생 추가 모집
1997년 설립된 우리나라 최초의 사이버대학 숭실사이버대학교는 오는 2월 19일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 추가 모집에 나선다.
이번 추가 모집은 앞서 2025년 12월 1일부터 올해 1월 14일까지 진행된 정시 모집과 마찬가지로 고등학교 졸업자 또는 동등 학력 인정자는 수능 및 내신 성적과 관계없이 누구나 지원할 수 있다. 단 직장인이나 개인사업자, 주부, 전문대학 졸업(예정)자 등 기타 전형 요건에 해당하는 경우에는 증빙서류를 반드시 제출해야 한다.
입학 및 장학 혜택 또한 정시 모집 합격자와 동일하게 제공된다. 숭실사이버대는 학생들이 학비에 대한 걱정없이 안정적으로 학업에 임할 수 있도록 입학 장학을 비롯해 특별 장학, 성적 장학, 산업체위탁 장학, 군위탁 장학, 장애인 장학, 농어촌 특별 장학 및 교역자 장학, 지역구 장학 등 다양한 장학제도를 운영하고 있다. 만일 대상자가 개인소득 9분위 내 해당할 경우 국가장학금의 이중 혜택도 받을 수 있다.
특히 산업발전에 기여할 수 있는 전문기술인력 양성을 위한 산업체위탁 전형의 경우, 50%의 학비감면 혜택이 공통으로 제공되며, 100% 온라인 수업으로 진행되는 대학 특성상 일과 학업을 병행하며 학위는 물론 다양한 국가자격증 취득도 가능하다.
이번 숭실사이버대 2026학년도 1학기 신·편입생 추가 모집은 대대적인 학사개편을 토대로 진행된다. ‘글로벌 창의융합 계열’이라는 메인 카테고리 아래 ▲융합서비스학부 ▲복지학부 ▲상담학부 ▲안전학부 ▲공학부 ▲교양학부 등 총 6개 학부로 큰 틀을 정비하고, 24개 학과와 1개 전공으로 운영한다.
먼저 융합서비스학부는 올해 새롭게 신설된 부동산·금융컨설팅학과를 비롯해 뷰티미용예술학과, 실용영어학과, 엔터테인먼트학과, 영상예술창작학과(구 방송문예창작학과), 유통서비스학과, 음악학과, 크리스천리더십학과, 한국어교육학과 등 9개 학과로 구성된다. 이어 복지학부는 사회복지학과, 스포츠재활복지학과, 실버산업복지학과 등 3개 학과가 운영되며, 기존 요양복지학과는 실버산업복지학과로 학과명이 변경됐다.
상담학부는 기독교상담복지학과, 상담심리학과, 아동심리치료학과, 청소년코칭상담학과, 평생교육상담학과 포함 총 5개 학과가 구성되어 상담 및 심리 분야 전문성을 강화했고, 안전학부는 건설스마트안전공학과, 산업안전공학과, 소방방재학과, 환경안전공학과 등 4개 학과 운영된다. 공학부는 AI·컴퓨터공학과, 건설시스템공학과, 전기공학과 3개 학과로 구성됐으며 교양학부는 자율전공을 기반으로 폭넓은 기초학문 및 융합학습을 지원한다.
이 밖에도 숭실사이버대는 재학 중은 물론 졸업 후에도 전공과목을 평생 무료로 청강할 수 있는 특화 프로그램 ‘평생무료수강’ 서비스도 운영하고 있으며, 대외적인 활동을 통해 보다 활기차고 보람있는 대학생활을 희망하는 학생들을 위해 학생회 및 동아리, 자원봉사 활동, 국내외 역사문화탐방, 문화 산택 등 다양한 오프라인 활동도 지원하고 있다.
한헌수 숭실사이버대 총장은 “온라인 교육이 급격하게 발전하면서 사이버대학 고등교육이 핵심 축의 하나로 자리 잡았다”라며 “대한민국을 넘어 글로벌 온라인 교육 트렌드를 선도하고 있는 우리 대학은 올해를 기점으로 실전형 커리큘럼을 강화하고, 일부 학과를 통·폐합해 전문성 중심의 교육 운영체계를 확립했다”라고 설명했다.
이어 “이번 추가 모집은 정시 모집 당시 사정상 지원하지 못했거나 새로운 배움의 기회를 꿈꾸는 예비 숭사인들을 위해 마련됐다”라며 “대학과 함께 미래 글로벌 사회를 주도해 갈 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원 바란다”고 덧붙였다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
