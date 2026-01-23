독립적인 제주 여성, 통계서도 뚜렷
제주여성가족연구원, 보고서 발간
여성 취업자 60대 이상서 가장 많아
척박한 환경 속에서도 강인하고 진취적인 삶을 이어온 제주 여성들의 삶의 방식이 오늘날에도 이어지고 있다. 최근 발표된 제주 여성 관련 통계에서도 이 같은 경향이 뚜렷하게 나타났다.
제주여성가족연구원은 최근 ‘2025 통계로 보는 제주 여성 가족의 삶’을 발간했다.
보고서는 제주사회의 다양한 영역에서 나타나는 여성과 남성의 삶의 조건과 현실을 조명하기 위해 국가데이터처·행정안전부·제주도 등 정부 각 기관이 생산한 자료를 토대로 작성됐다.
내용은 인구와 가족, 보육과 교육, 경제활동, 건강과 복지, 사회참여와 문화, 안전과 환경 등 총 6개 장으로 구성됐다. 2025년 11월 기준 제주도 인구는 총 69만3297명이며, 이 가운데 여성은 33만4390명으로 전체의 49.7%를 차지한다.
보고서에 따르면 제주도 여성 경제활동참가율은 65.7%로 19만1000명이 경제활동에 참여하는 것으로 나타났다.
이는 전년보다 1000명·0.4%포인트 증가한 수치다. 남성(76.3%)과 비교하면 10.6%포인트 낮지만, 전국 여성 평균(56.3%)보다는 9.4%포인트 높아 전국 17개 시도 중 가장 높은 비율을 기록했다. 다시 말해 돈을 버는 여성이 인구 대비 제주에 가장 많다는 의미다.
이 같은 현상은 관광업과 서비스업 중심의 산업구조로 인해 여성 일자리가 상대적으로 많기 때문으로 풀이된다.
고령화가 심한 지역 특성상 배우자를 사별한 여성들이 경제활동에 참여하는 경우가 많고, 전통적으로 농업·어업 등 1차 산업 분야에 여성들이 적극적으로 활동해 온 영향도 크다.
제주에서는 농사가 어려운 환경 속에서 여성들이 물질과 농사를 병행하며 생계를 책임지는 경우가 많았다. 이러한 삶을 지켜본 딸 세대 역시 자연스럽게 노동에 참여하는 경향이 강하게 자리잡은 것으로 보인다.
눈에 띄는 점은 여성 취업자 수가 연령이 높을수록 증가해 60세 이상에서 가장 많다는 것이다. 이는 40~50대에 여성 취업자 수가 집중되는 전국적 추세와는 다른 양상이다.
사회참여에서도 제주 여성들의 활발한 모습이 확인된다.
2023년 기준 사회단체 참여율은 여성 64.6%·남성 63.1%로, 여성의 참여율이 남성보다 다소 높았다.
여성과 남성 모두 전국 평균보다 10~14%포인트 이상 높은 수치를 보였다.
참여 유형은 친목·취미·지역사회 모임·종교활동 순으로 나타났으며, 시민사회단체에서 여성의 참여율이 남성보다 높았다.
이혼에 대한 태도 역시 변화하고 있다.
여성은 ‘어떤 이유라도 이혼해서는 안 된다’는 응답이 2020년 6.7%에서 2024년 5.8%로 줄었고, ‘이유가 있으면 이혼하는 것이 좋다’는 응답은 18.7%에서 21.7%로 늘었다.
남성의 경우도 ‘이유가 있으면 이혼하는 것이 좋다’는 응답이 11.7%에서 16.9%로 증가했다.
전체적으로 남녀 모두 이혼에 대한 보수적 태도가 완화되는 추세를 보였으며, 특히 여성에게서 이러한 변화가 더 뚜렷하게 나타났다.
보고서를 발간한 신승배 선임연구위원은 “제주 여성들의 진취적이고 독립적인 성향은 다른 지역 여성들과 비교해 더욱 뚜렷하게 나타나는 특징”이라며 “특히 이번 연구에서는 결혼관에서 탈전통적인 경향이 늘고 있음을 확인할 수 있었다”고 설명했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
