휴먼아시아, 필리핀에 두 번째 ICT 역량강화센터 완공

필리핀 파가사 중등학교 ICT 역량강화센터 완공식 현장

사단법인 휴먼아시아는 23일 필리핀 민도로섬 사블라얀시 파가사(Pag-asa) 중등학교의 ICT(Information & Communications Technology) 역량강화센터 완공식을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

필리핀 망얀족 학생 대상 영양 물품 배분