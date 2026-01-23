‘무용수들을 위한 필라테스’ 예술·건강 분야 주간 베스트 진입

특히 발레 기본 동작인 플리에(plie)를 움직임의 결과가 아닌 ‘몸이 작동하는 과정’으로 재해석해 단계적으로 설명한다.

취미 발레 인구 증가에 따른 반복 통증과 부상 문제를 구조적으로 짚은 실전서가 출간 직후 주요 온라인 서점 주간베스트 순위에 오르며 주목받고 있다.필라조이 교대점 김정선 대표와 물리치료사 이현석, 라스칼라 발레 김가이 대표가 공동 집필한 '무용수들을 위한 필라테스'는 출간 일주일도 채 지나지 않아 주요 서점 주간 베스트 도서에 이름을 올렸다. 교보문고에서는 건강 분야 주간 베스트 48위를 기록했고, 예스24에서도 예술 분야 주간 베스트 43위에 랭크됐다.이 책은 발레 동작의 형태를 반복 훈련하는 기존 교육 방식에서 벗어나, 신체의 지지 구조와 움직임의 연결 원리를 이해하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.저자들은 취미 발레 인구가 급증하는 흐름 속에서 무릎·허리·발목 통증을 호소하는 사례가 늘고 있음에도, 교육 구조는 여전히 전문 무용수 중심에 머물러 있다는 점을 문제로 제기해 왔다. 일반 성인의 신체 조건과 생활 패턴을 고려하지 않은 채 동작 완성도만을 강조하는 방식이 통증과 부상의 반복으로 이어진다는 지적이다.김정선 대표는 "발레를 잘한다는 것이 더 극단적인 동작을 해내는 것을 의미하지는 않는다"며 "몸이 어떻게 지지되고, 어떤 순서로 작동하는지를 이해하지 않은 상태에서 형태만 따라가면 통증과 부상으로 이어질 수밖에 없다"고 설명했다. 이어 "보다 안전하고 지속가능한 방식으로 발레를 즐길 수 있는 기준을 제시하고 싶었다"고 출간 취지를 밝혔다. 한편, '무용수들을 위한 필라테스'는 알라딘, 예스24, 교보문고 등 주요 온·오프라인 서점을 통해 판매되고 있다.박재구 기자 park9@kmib.co.kr