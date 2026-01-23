아토즈그룹, K-뷰티 중국 수출…전략 제품 6종 추가
아토즈그룹 박병욱 회장이 K-뷰티의 중국 시장 확장에 또 한 번의 독보적인 행보를 보이며 업계의 이목을 집중시키고 있다.
아토즈그룹은 최근 중국 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 기존 화이트닝 크림, 리프팅 퍼밍 아이크림 2종의 성공적인 안착에 힘입어 전략적 신규 라인업 6종을 추가로 수출에 나섰다고 밝혔다.
이번에 추가된 6종은 중국 현지 소비자들의 피부 고민과 트렌드를 철저히 분석해 선별된 제품들이다. 구체적으로는 오일 컨트롤 및 정화 여드름 방지 크림, 여드름 클렌저, 여드름 클렌징 연고, 블랙헤드 제거팩 등 트러블 케어 라인, 퍼밍 글로우 아이크림, 미백 에센스 등 고기능성 스킨케어 라인으로 구성됐다.
특히 박 회장은 중국 진출의 가장 큰 장벽으로 꼽히는 행정 및 물류 시스템 분야에서 독보적인 전문성을 발휘하고 있다. 박 회장은 중국으로 수출되는 각종 한국 상품의 상표권 분쟁 해결은 물론, 복잡한 인허가 및 등록 절차, 까다로운 임상 테스트와 물류 전반에 걸친 애로사항을 수차례 해결하며 업계에서는 이미 ‘현지의 해결사’로 통한다. 이러한 박 회장의 전방위적 지원 덕분에 국내 중소기업들이 시행착오를 줄이고 안정적으로 중국 시장에 안착할 수 있었다는 평가다.
박 회장은 “중국 시장은 변화무쌍하며 소비자들의 요구가 매우 세분돼 있다”며 “기존 제품들의 높은 신뢰도와 아토즈그룹만의 탄탄한 현지 인프라를 바탕으로 이번에 선보이는 신제품 6종 역시 K-뷰티의 우수한 기술력을 다시 한번 증명할 것”이라고 자신감을 내비쳤다.
또한 박 회장은 국내 화장품 제조사 및 브랜드사와의 상생 의지를 다시 한번 강조했다. 그는 “아토즈그룹은 중국을 비롯한 글로벌 시장에 내놓을 한국의 좋은 제품들을 지속적으로 찾고 있다”며 “수출 과정의 복잡한 절차 때문에 망설이는 역량 있는 기업이나 관계자분들의 적극적인 연락과 제안을 언제든 환영한다”고 덧붙였다.
