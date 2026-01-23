공수처, ‘통일교 편파수사’ 김건희 특검 압수수색…검사 소환조사
고위공직자범죄수사처(공수처)가 김건희 특검의 ‘통일교 편파 수사 의혹’과 관련해 23일 특검을 재차 압수수색했다.
공수처 수사4부(차정현 부장검사)는 이날 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색영장을 집행했다. 이번 압수수색 대상에는 통일교 수사를 담당했던 박상진 전 특검보와 민 특검의 휴대전화가 포함된 것으로 알려졌다. 특검에서 통일교 관련 수사팀장 역할을 했던 박 전 특검보는 최근 사임계를 내고 변호사 업무로 돌아간 것으로 알려졌다.
공수처는 지난해 8월 민중기 특검이 국민의힘 외에 더불어민주당 소속 정치인들도 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 듣고도 국민의힘 정치인들만 수사했다는 의혹을 수사 중이다.
특검은 당시 윤 전 본부장으로부터 2018∼2020년쯤 전재수 전 해양수산부 장관에게 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁성으로 명품 시계 2개와 함께 수천만원을 제공했다는 진술을 확보했다. 윤 전 본부장은 당시 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원 등에게도 금품을 전달했다는 취지의 진술도 한 것으로 알려졌다.
다만 특검은 여권 의원에 대해서는 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서에만 남겨뒀다가, 금품을 주고받은 이들에게 뇌물 또는 정치자금법 위반 혐의가 적용될 수 있다고 보고 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여했다.
이에 국민의힘은 민중기 특검이 편파 수사를 했다며 민 특검과 해당 수사팀을 직무유기 혐의로 고발했다. 고발장을 접수한 경찰청 특별전담수사팀은 공수처법에 따라 사건을 공수처에 이첩했고, 공수처는 지난달 19일 사건을 수사4부에 배당했다. 이후 공수처는 지난달 23일 윤 전 본부장을 서울구치소에서 접견 조사한 데 이어 사흘 후인 26일에는 특검팀 사무실을 압수수색했다. 최근에는 윤 전 본부장을 조사했던 특검팀 소속 검사와 수사관을 각각 불러 조사했다.
