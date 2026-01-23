교촌치킨, 가맹점주 상생 위해 전 가맹점에 튀김유 한달 무상공급
교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 전국 1360여개 가맹점에 한 달 치 튀김유를 무료로 지급하기로 했다. 가맹점주와의 상생 차원이다.
교촌에프앤비는 가맹점 소통위원회와의 협의를 거쳐 이 같은 상생안을 마련했다고 23일 밝혔다. 지원 규모는 약 30억원이다. 가맹점별 지급량은 최근 6개월간 튀김유 평균 사용량을 기준으로 산정된다.
지급 시기는 다음 달 2일로 잠정 결정됐다. 구체적인 지급 수량은 추후 개별 가맹점에 안내할 예정이다. 교촌치킨은 카놀라유를 기반으로 한 전용 기름을 사용하고 있다.
교촌치킨 가맹점주들은 주력 메뉴인 ‘허니콤보’ 등에 사용되는 닭다리살과 닭날개살 등 부분육 수급에 어려움을 겪어왔다. 이에 일부 가맹점주들은 지난해 2월 경기도 성남 판교에 있는 교촌에프앤비 본사 앞에서 집회를 열고 물품 공급 가격 인하와 닭고기 공급 정상화를 요구하기도 했다.
교촌에프앤비는 이 같은 문제 해결을 위해 가맹점 소통위원회와 협의를 거쳐 다양한 상생 방안을 마련해왔다. 지난해에는 5월부터 12월까지 8개월간 튀김유 출고가를 한시적으로 9.7% 인하했다.
교촌에프앤비 관계자는 “가맹점 영업에 직접적인 도움이 되는 방안을 고민한 끝에 이번 상생 정책을 준비하게 됐다”고 설명했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사