제주공항 유도로에 고장 비행기 멈춰 20분간 줄지연
제주국제공항에 도착한 대한항공 여객기가 착륙 직후 기체 결함으로 멈춰 서면서 활주로 운영이 일시 중단되는 소동이 빚어졌다.
23일 한국공항공사 제주공항과 대한항공에 따르면 이날 오후 1시55분쯤 김포발 대한항공 KE1105편이 제주공항 활주로에 착륙했다.
그러나 착륙 직후 기체 유압 계통에 이상 메시지가 뜨면서 항공기는 활주로에서 계류장으로 향하는 유도로상에 멈춰 섰다.
자력 이동이 불가능해진 항공기를 토잉카(견인 차량)로 옮기는 수습 과정에서 공항 활주로 운영이 오후 2시부터 20분간 전면 중단됐다.
이 사고로 인명 피해는 없었으며, 탑승객 278명은 안전하게 비행기에서 내렸다. 다만 활주로 폐쇄 여파로 제주공항을 오가는 항공편들의 출발과 도착이 잇따라 지연돼 승객들이 불편을 겪었다.
대한항공 측은 현재 해당 항공기를 정비하고 있으며 구체적인 고장 원인을 파악 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
