올해도 덥다… 연평균 기온·해수면 온도 평년보다 높을 확률 70% ↑

입력:2026-01-23 16:00
연합뉴스

올해 연 평균 기온이 평년을 웃돌 확률이 70%로 나타나면서 고온 경향이 이어질 것으로 예측됐다.

기상청은 23일 ‘2026년 연 기후전망’에서 “올해 연평균 기온이 평년(1991~2020년) 평균(12.3~12.7도)보다 높을 확률은 70%”라고 밝혔다. 평년과 비슷할 확률은 30%였고 평년보다 낮을 확률은 0%로 나타났다.

다만 사상 최악의 더위가 나타났던 2024년 기록된 연평균 기온(14.5도)을 넘어설 가능성은 크지 않은 것으로 분석됐다.

해수면 온도는 기온보다 더 뚜렷한 고온 신호를 보였다. 연평균 해수면 온도가 평년(16.4~16.6도)보다 높을 확률은 80%에 달했다. 연중 바다 수온이 높게 유지될 가능성이 크다는 뜻이다.

강수량은 기온과 달리 변동성이 있을 것으로 예측됐다. 연 강수량이 평년(1193.2~1444.0㎜)과 비슷할 확률이 50%로 가장 높았고 많을 확률은 30% 적을 확률은 20%로 제시됐다. 비가 극단적으로 적게 오는 해가 될 가능성은 상대적으로 낮지만 집중호우 여부 등 계절별·지역별 극단적 편차 가능성은 남아 있다.

기상청에 따르면 1973년 이후 연평균 기온 시계열에서는 상승 추세가 뚜렷하고 2024년과 2025년은 관측 이래 가장 더운 해 상위권에 포함됐다. 해수면 온도 역시 최근 10년 평균이 과거보다 높아진 상태다.

한편 이날 서울 최저기온은 영하 12도, 철원은 -19도 등으로 대부분 지역에서 영하 10도 안팎의 강추위가 이어졌다. 기상청에 따르면 오는 24일 아침 최저기온은 영하 18~0도, 낮 최고기온은 영하 5~영상 6도로 예보됐다. 평년(최저 영하 12~영상 1도, 최고 0~7도)보다 1~7도 낮은 수준이다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

