베트남 권력 1위 또럼 서기장 5년 연임 확정
베트남공산당 제14차 전당대회서
서기장 재선… 임기 2031년까지
베트남 권력 서열 1위인 또 럼(68) 베트남공산당 서기장이 연임을 확정했다.
베트남 언론 VN익스프레스에 따르면 럼 서기장은 23일 수도 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 베트남공산당 제14차 전당대회에서 차기 서기장으로 선출됐다.
2024년 8월 서기장에 오른 럼 서기장은 임기를 2031년까지 5년 더 연정했다.
베트남에서 서기장은 권력 서열 1위지만 외교·국방은 2위인 국가주석, 행정은 3위인 총리, 입법은 4위인 국회의장이 맡아 권력을 분점하고 있다.
1957년 7월 베트남 북부 흥옌성에서 태어난 럼 서기장은 1979년부터 공안부에서만 40년 넘게 근무한 ‘공안통’이다.
공안부 재직 당시 시민운동을 강경하게 진압하고, 반부패 수사에선 당·정 간부와 기업인 등 수천명을 체포했다. 2016년에는 공안부 장관을 지냈다.
럼 서기장은 베트남공산당 지도부가 친시장 정책을 채택한 1980년대 이후 가장 광범위한 개혁을 이뤘다는 평가를 받는다.
30개 중앙 행정기관을 22개로 줄이는 정부 조직 구조조정도 럼 서기장 주도로 이뤄졌다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사