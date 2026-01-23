시사 전체기사

베트남 권력 1위 또럼 서기장 5년 연임 확정

입력:2026-01-23 15:54
공유하기
글자 크기 조정

베트남공산당 제14차 전당대회서
서기장 재선… 임기 2031년까지

또 럼 베트남공산당 서기장이 지난 22일 수도 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 베트남공산당 제14차 전당대회에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

베트남 권력 서열 1위인 또 럼(68) 베트남공산당 서기장이 연임을 확정했다.

베트남 언론 VN익스프레스에 따르면 럼 서기장은 23일 수도 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 베트남공산당 제14차 전당대회에서 차기 서기장으로 선출됐다.

2024년 8월 서기장에 오른 럼 서기장은 임기를 2031년까지 5년 더 연정했다.

베트남에서 서기장은 권력 서열 1위지만 외교·국방은 2위인 국가주석, 행정은 3위인 총리, 입법은 4위인 국회의장이 맡아 권력을 분점하고 있다.

1957년 7월 베트남 북부 흥옌성에서 태어난 럼 서기장은 1979년부터 공안부에서만 40년 넘게 근무한 ‘공안통’이다.

공안부 재직 당시 시민운동을 강경하게 진압하고, 반부패 수사에선 당·정 간부와 기업인 등 수천명을 체포했다. 2016년에는 공안부 장관을 지냈다.

럼 서기장은 베트남공산당 지도부가 친시장 정책을 채택한 1980년대 이후 가장 광범위한 개혁을 이뤘다는 평가를 받는다.

30개 중앙 행정기관을 22개로 줄이는 정부 조직 구조조정도 럼 서기장 주도로 이뤄졌다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김철오 기자
국제부
김철오 기자
2643
Boom de yada
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국제 금값 사상 첫 4900달러 돌파… 은값도 100달러 코앞
기내서 불날라…제주항공 이어 한진그룹도 “기내 보조배터리 사용 금지”
캄보디아서 ‘스캠’ ‘인질강도’ 벌인 한국인 강제송환…486억원 가로챈 혐의
“땅 넘보다 돈 끊길라” 유럽 격한 반발에 한발 뺀 트럼프
“일본의 추락, 넷우익은 반역자!” 시들해진 혐한
‘50억 보유세’ 여지 둔 李대통령… 전문가들 “세금 카드 가능성”
“나만 못 벌었다”… 대형주 쏠림 현상에 투자자 FOMO 확산
순금 한 돈 100만원 돌파… 금값 사상 최고치 경신
국민일보 신문구독