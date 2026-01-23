트럼프, 기업인 90분 세워두고 “때로는 독재자 필요” 농담
도널드 트럼프 미국 대통령이 다보스포럼(WEF)의 비공개 리셉션에서 1시간30분이나 지각했다. 행사에 참석한 글로벌 기업 최고경영자(CEO)들은 서서 트럼프를 기다려야 했다.
뒤늦게 도착한 트럼프는 자신을 향한 ‘독재자’ 비판을 농담으로 받아넘기며 특유의 자신감을 과시했다.
22일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 전날 스위스 다보스의 한 연회장에서 래리 핑크 블랙록 회장, 팀 쿡 애플 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 재계 거물 100여명과 회동했다.
당초 행사는 오후 5시 시작 예정이었으나, 트럼프 대통령은 오후 6시30분이 넘어서야 행사장에 나타났다. 이로 인해 참석자들은 의자도 없는 회색 카펫 방에서 1시간30분 넘게 서서 기다려야 했다.
일부 CEO들은 일정 지연에 불만을 터뜨렸고, ‘월가의 황제’ 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 기다리다 못해 트럼프 대통령 도착 전 자리를 떴다.
지각 등장한 트럼프 대통령은 약 15분간 연설을 진행했다.
그는 자신의 다보스 연설에 대한 반응을 자화자찬하며 “보통 사람들은 나를 끔찍한 독재자 유형이라고 말하지만, 때로는 독재자가 필요하기도 하다”는 농담을 던져 좌중을 당혹게 했다. 이어 자신의 통치 스타일은 “전적으로 ‘상식’에 기반한 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 친기업 기조를 강조하며 특정 CEO들을 치켜세우기도 했다. 래리 핑크 회장에게는 “우리 둘은 훌륭한 비즈니스 거래를 해왔다”며 친분을 과시했고, 팀 쿡 CEO에게는 “그는 훌륭하다. 그보다 더 일을 잘 해낸 사람이 얼마나 있는지 모르겠다”고 극찬했다. 반면 다른 CEO들에게는 비속어를 섞어가며 “더 분발하라(get your ass moving)”고 거칠게 독려하기도 했다.
미국 경제에 대한 자신감도 숨기지 않았다. 그는 “누구도 가능하다고 생각지 못했을 만큼, 특히 이렇게 빨리 좋아질 줄은 몰랐을 정도로 잘나가고 있다”며 “모두가 미국에 투자하고 있다”고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
