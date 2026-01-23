대한항공 기체 결함으로 제주공항 활주로 20분간 폐쇄
제주공항에 착륙한 항공기에서 기체 결함이 발생해 주 활주로 운영이 20분간 중단됐다.
23일 한국공항공사 제주공항과 대한항공에 따르면 이날 오후 1시 김포국제공항을 출발해 오후 2시 제주공항에 도착한 대한항공 KE1105편에서 착륙 직후 여압장치에 이상이 감지됐다. 여압장치는 고도에서 희박해진 외부 공기를 조절해 기내를 안전한 압력으로 유지하는 장치다.
기장은 운항 지침에 따라 항공기를 활주로에서 유도로까지 이동시킨 뒤 견인 차량을 이용해 주기장으로 옮겼다. 해당 항공기는 에어버스 A330-300 기종이다.
이로 인해 2시부터 2시20분까지 활주로 이용이 중단되면서 해당 시간대 출발 예정이던 항공기들이 지연 출발하고, 착륙 예정 항공기 4대가 제주 상공을 선회하며 대기했다.
또 결함 항공기 점검으로 이날 오후 3시10분 제주발 김포행 항공편이 결항됐다.
제주공항 관계자는 “현재는 정상 운항 중”이라고 말했다.
