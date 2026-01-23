“60조 잠수함 노리는 한화, 캐나다서 20만명 고용 창출”
캐나다 잠수함 입찰 앞두고 조선 철강 우주 등 광범위 협력 강조
한화그룹 및 계열사가 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 사업을 수주하기 위해 캐나다 현지 사업을 확대하고 있는 가운데, 이러한 산업 협력으로 20만명의 고용이 창출될 것이라는 분석이 나왔다.
로이터통신 등 외신은 23일 글로벌 경영컨설팅 기업 KPMG의 분석을 인용해 한화가 제안한 산업 협력으로 2026년부터 2040년까지 누적 20만명의 고용효과가 발생할 것이라고 보도했다. 연평균 1만5000개의 일자리가 만들어지는 것이다.
한화오션·HD현대중공업 컨소시엄은 현재 캐나다 초계 잠수함 도입 사업(CPSP)을 따내기 위해 독일의 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)와 경쟁하고 있다. 캐나다 해군이 신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 이번 프로젝트는 30년간 유지·보수·정비(MRO) 비용을 포함해 사업 규모가 60조원에 달한다.
캐나다 정부는 잠수함 성능뿐만 아니라 후보 기업이 캐나다 산업·경제에 얼마나 기여할 수 있는지를 중요하게 평가하고 있다. 이에 한화는 조선, 철강, 인공지능(AI), 위성통신 등 다양한 산업 분야에서 수십년에 걸친 대규모 무역과 투자 기반을 구축할 계획이다.
KPMG는 한화와의 협력사업으로 온타리오, 퀘벡, 브리티시컬럼비아, 노바스코샤, 앨버타 등 캐나다 전역에 걸쳐 투자와 고용이 창출될 것으로 분석했다.
다만 이번에 제시된 고용 효과는 2026~2040년을 분석 기간으로 한 중간 평가 결과로, 한화오션이 CPSP를 수주할 경우 효과는 더 커질 것이라고 한화그룹은 설명했다.
KPMG도 한화가 제안한 산업 협력에 따른 고용이 제조, 정비·보수, 시스템 통합, 생애주기 서비스 등 장기 운영 기능을 중심으로 구성됐다는 점에 주목했다.
캐나다 정부는 오는 3월까지 최종 제안서를 제출받고 상반기 중에 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 한화오션은 지난 21일 캐나다 에너지 개발사인 퍼뮤즈 에너지와 뉴펀들래드·래브라도 지역의 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트를 공동 추진하는 전략적 양해각서(MOU)를 체결하는 등 캐나다 현지 사업 투자에 속도를 내고 있다.
지난 22일에는 캐나다 최대 주(州)인 온타리오주의 빅터 피델리 경제개발부 장관이 한화오션 거제사업장을 찾아 잠수함 성능과 생산역량을 직접 확인했다. 한화오션은 이 자리에서도 캐나다와의 산업 협력 방안을 소개하며 캐나다 전 지역에 걸친 투자·고용 효과를 강조했다.
