신속 헬기 투입으로 확산 막아…경북 봉화 산불 조기 진화
경북 봉화군에서 발생한 산불이 발화 초기부터 신속히 투입된 헬기 등으로 발생 1시간 50분 만에 조기 진화됐다.
23일 오후 12시 29분쯤 경북 봉화군 재산면 야산에 불이 나 약 0.7㏊(산림당국 추산)를 태우고 오후 2시 20분쯤 진화됐다.
야산에서 연기가 치솟는다는 신고를 받은 산림당국은 10분 만에 헬기를 출동시켰다. 12대의 헬기가 발화 초기부터 번갈아 화재 현장을 오가며 진화 작업을 벌였다. 산불진화대원과 소방대원, 봉화군 공무원 등 120여명의 인력도 투입된 결과 발화 1시간 50분 만에 진화했다.
봉화군은 이날 산불 발생지가 마을과 약 1㎞ 떨어진 것을 고려해 인근 주민들에게 경로당으로 대피해달라는 긴급재난 문자를 보냈다.
산불 현장은 초속 4.8ｍ 이상의 바람이 불고 대기도 건조해 한 때 긴장감이 감돌았지만 신고 접수 직후 투입된 헬기의 활약이 확산을 저지하는데 성공했다.
산림 당국은 산불 현장의 잔불 정리 및 감시가 마무리되면 정확한 경위와 피해 규모를 조사할 계획이다.
