경찰, 인천대 압수수색…유승민 딸 ‘특혜 채용 의혹’
경찰이 유승민 전 의원의 딸 유담(31) 인천대 무역학부 교수 임용 특혜 의혹에 대해 강제 수사에 착수했다.
인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 23일 오전 9시부터 3~4시간 동안 인천대 무역학부 사무실을 압수수색했다. 유 교수 채용 관련 서류 등을 확보한 것으로 전해졌다. 압수수색 영장에는 이번 사건 피고발인 23명 중 한 명인 A교수의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.
수사는 고발인이 지난해 11월 4일 이인재 인천대 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원 등 23명을 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 고발하면서 시작됐다. 다만 경찰은 수사 과정에서 부정 청탁 정확을 포착하고 이날 압수수색에 청탁금지법 위반 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
경찰은 압수수색에 앞서 인천대 교직원 등을 피고발인 신분으로 불러 유 교수 채용 과정 전반을 조사한 것으로 알려졌다. 피고발인 중 청악금지법 적용 대상이 누구인지는 밝히지 않고 있다. 또 유 전 의원이나 유 교수를 입건하지는 않은 것으로 파악됐다.
앞서 유 교수는 지난해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 무역학부 교수로 임용됐다. 이에 지난 국회 국정감사에서 특혜 의혹이 제기됐다. 진선미 더불어민주당 의원실은 당시 “인천대 전임교원 신규 임용 지침 제36조에 따르면 채용 관련 문서는 영구 보존해야 하지만, 지원자들의 정보와 서류가 모두 소멸됐다”며 채용 과정이 불투명하다고 지적했다. 인천대는 내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 채용 심사가 진행됐다는 입장이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
