‘北무인기 침투’ 3명에 경찰, 출국금지…군부대 쵤영 혐의도
북한의 ‘한국 무인기 침투’ 주장과 관련해 진상 규명에 나선 군경합동조사 TF가 무인기 제작자와 살포 당사자 등 민간인 3명에 대해 출국금지 조치를 내렸다.
이들이 날린 무인기는 북측으로 넘어가기 전 우리 군 부대를 무단 촬영한 정황도 포착돼 민간 무인기에 우리 방공망이 뚫렸다는 지적도 나온다.
23일 군경은 무인기를 제작한 장모씨와 이를 직접 날렸다고 주장한 대학원생 오모(30대)씨, 그리고 이들이 설립한 무인기 업체 A사의 ‘대북 전담 이사’ 김모씨 등 3명을 출국금지했다.
이들에게는 항공안전법 위반 혐의뿐만 아니라 군사기지 및 군사시설 보호법 위반 혐의가 추가로 적용됐다.
이들이 띄운 무인기는 강화군 불온면에서 이륙해 송해면을 거쳐 군사분계선을 넘는 과정에서 해병대 2사단 부대 일부를 무단으로 촬영한 것으로 전해진다.
당초 오씨는 언론 인터뷰 등을 통해 “북한 우라늄 공장의 방사능 오염 수치를 확인하는 게 목적이었다”고 주장해 왔다.
군경은 장씨와 오씨가 과거 윤석열정부 대통령실에서 계약직으로 근무했던 이력과 국군정보사령부의 개입 의혹에 대해 수사망을 확대하고 있다.
정보사 소속 B대령은 2024년 11월 오씨를 공작 협업 대상으로 삼고 활동비 1300만원을 지원했으며, 지난해 5월에는 오씨를 북한 관련 매체 발행인으로 등록시키는 데 관여한 것으로 알려졌다.
수사 당국은 B대령의 공작 계획이 대통령실 국가안보실 소속 C중령 등을 거쳐 더 높은 ‘윗선’으로 보고됐는지 여부도 들여다보고 있다.
아울러 지난해 11월 경기도 여주에서 추락한 채 발견된 장씨의 무인기에서 비행통제장치와 영상 메모리카드가 사라진 경위에 대해서도 집중 조사 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
