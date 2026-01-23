시사 전체기사

작년 거래된 서울 아파트 55% ‘역대 최고가’…과천은 98% 신고가

입력:2026-01-23 14:40
지난 7일 서울 중구 남산을 찾은 시민들이 서울 시내 아파트를 바라보고 있다. 권현구 기자

지난해 서울에서 거래된 아파트의 절반 이상이 2024년 이전의 최고가를 경신했다. 수도권 지역의 아파트값이 고공행진하면서 서울 강남, 도심권, 그리고 경기 과천, 성남 분당에서 이뤄진 거래는 80%가량이 역대 최고가를 썼다.

23일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 지난해 아파트 실거래가를 분석한 결과 서울 아파트 거래의 54.7%가 2024년 이전의 최고가를 넘어선 것으로 나타났다. 서울이 전국 주요 시도 중 가장 높은 수치를 기록했다.

다만 서울 내에서도 지역별 온도 차가 컸다. 강남(83.7%), 서초(80.9%), 송파(75.0%) 등 강남권과 성동(87.7%), 용산(81.9%), 마포(76.8%) 등 도심권은 최고가 경신율이 80% 안팎으로 매우 높았다. 10건의 거래 중 8건 정도가 2024년 이전 최고가를 넘어섰다는 얘기다. 반면 노원(12.1%), 도봉(12.9%), 강북(19.2%) 등은 전국 평균치(23.8%)에도 미치지 못했다.

전국에서 가장 높은 경신율을 기록한 지역은 경기도에서 나왔다. 경기 지역의 평균 경신율은 19.0%로 전국 평균보다 낮았지만, 과천에서 거래된 아파트의 97.9%가 이전 최고가를 경신했다. 성남 분당도 83.1%의 경신율을 기록하며 서울 강남, 도심권역에 버금가는 상승세를 보였다.

리얼하우스 제공

지난해 지역별로 최고가를 경신한 아파트의 평균 상승액은 서울 강남구(6억4196만원), 서초구(4억7258만원), 용산구(4억5564만원), 성동구(3억6413만원), 경기도 과천(3억6260만원) 등 순으로 높았다.

단지별로는 서울 용산구 한남동 한남더힐 전용면적 243.2㎡가 2024년까지 종전 최고 가격이 80억원이었으나 지난해 175억원에 거래되며 95억원이 뛰었다. 상승 폭 1위다. 또 서울 강남구 압구정동 현대2차 전용 198.41㎡는 지난해 117억8000만원에 팔려 종전 최고가 대비 54억8000만원 올랐고, 같은 지역 현대1차 전용 161.19㎡는 종전 37억8000만원에서 85억원으로 47억2000만원 상승했다.

지난해 10·15 대책 이후 전반적인 아파트 거래는 둔화됐지만, 고가 아파트 거래는 오히려 느는 추세다. 서울 지역 월별 거래 중 이전 최고가를 경신한 거래 비율을 보면 지난해 1월은 6%에 불과했으나 7월엔 12%를 돌파했고, 10월에는 18.9%까지 높아졌다. 이후 11월에는 26.6%로 최고치를 기록했고, 12월에도 21.6%로 높은 수준을 유지했다.

김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “지난해 서울 강남권에 아파트가 있으면 보유만으로 평균 4억~6억원, 도심권은 2억~4억원의 자본 이득을 봤다”며 ”서울 강남, 도심 포모(FOMO·소외 공포감) 수요가 더 많아지기 전에 보유세 현실화 등으로 ‘가격이 오른 만큼 비용도 높아진다’는 메시지를 시장에 던질 필요가 있다”고 말했다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

