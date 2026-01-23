작년 거래된 서울 아파트 55% ‘역대 최고가’…과천은 98% 신고가
지난해 서울에서 거래된 아파트의 절반 이상이 2024년 이전의 최고가를 경신했다. 수도권 지역의 아파트값이 고공행진하면서 서울 강남, 도심권, 그리고 경기 과천, 성남 분당에서 이뤄진 거래는 80%가량이 역대 최고가를 썼다.
23일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 지난해 아파트 실거래가를 분석한 결과 서울 아파트 거래의 54.7%가 2024년 이전의 최고가를 넘어선 것으로 나타났다. 서울이 전국 주요 시도 중 가장 높은 수치를 기록했다.
다만 서울 내에서도 지역별 온도 차가 컸다. 강남(83.7%), 서초(80.9%), 송파(75.0%) 등 강남권과 성동(87.7%), 용산(81.9%), 마포(76.8%) 등 도심권은 최고가 경신율이 80% 안팎으로 매우 높았다. 10건의 거래 중 8건 정도가 2024년 이전 최고가를 넘어섰다는 얘기다. 반면 노원(12.1%), 도봉(12.9%), 강북(19.2%) 등은 전국 평균치(23.8%)에도 미치지 못했다.
전국에서 가장 높은 경신율을 기록한 지역은 경기도에서 나왔다. 경기 지역의 평균 경신율은 19.0%로 전국 평균보다 낮았지만, 과천에서 거래된 아파트의 97.9%가 이전 최고가를 경신했다. 성남 분당도 83.1%의 경신율을 기록하며 서울 강남, 도심권역에 버금가는 상승세를 보였다.
지난해 지역별로 최고가를 경신한 아파트의 평균 상승액은 서울 강남구(6억4196만원), 서초구(4억7258만원), 용산구(4억5564만원), 성동구(3억6413만원), 경기도 과천(3억6260만원) 등 순으로 높았다.
단지별로는 서울 용산구 한남동 한남더힐 전용면적 243.2㎡가 2024년까지 종전 최고 가격이 80억원이었으나 지난해 175억원에 거래되며 95억원이 뛰었다. 상승 폭 1위다. 또 서울 강남구 압구정동 현대2차 전용 198.41㎡는 지난해 117억8000만원에 팔려 종전 최고가 대비 54억8000만원 올랐고, 같은 지역 현대1차 전용 161.19㎡는 종전 37억8000만원에서 85억원으로 47억2000만원 상승했다.
지난해 10·15 대책 이후 전반적인 아파트 거래는 둔화됐지만, 고가 아파트 거래는 오히려 느는 추세다. 서울 지역 월별 거래 중 이전 최고가를 경신한 거래 비율을 보면 지난해 1월은 6%에 불과했으나 7월엔 12%를 돌파했고, 10월에는 18.9%까지 높아졌다. 이후 11월에는 26.6%로 최고치를 기록했고, 12월에도 21.6%로 높은 수준을 유지했다.
김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “지난해 서울 강남권에 아파트가 있으면 보유만으로 평균 4억~6억원, 도심권은 2억~4억원의 자본 이득을 봤다”며 ”서울 강남, 도심 포모(FOMO·소외 공포감) 수요가 더 많아지기 전에 보유세 현실화 등으로 ‘가격이 오른 만큼 비용도 높아진다’는 메시지를 시장에 던질 필요가 있다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
