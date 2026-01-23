틱톡 美사업부 매각 완료… 미국인 다수 7인 이사회 체제
2019년 ‘안보 논란’ 후 6년 만에 마무리
중국 바이트댄스의 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업부 매각 절차가 완료됐다.
로이터통신에 따르면 틱톡은 22일(현지시간) “미국 사업부를 분리한 유한책임회사 ‘틱톡 미국데이터보안(USDS) 합작벤처’가 설립됐다”고 밝혔다. 미국 도널드 트럼프 행정부가 행정명령을 통해 매각 시한으로 지정한 23일을 하루 앞두고 미국 내 틱톡의 새로운 법인이 설립됐다.
신설 법인은 미국인 다수의 7인 이사회 체제로 운영된다. 오라클과 실버레이크, 서스퀘하나 등 미국 기업 임원과 쇼우 츄 틱톡 최고경영자(CEO), 아랍에미리트(UAE) 국영 인공지능(AI) 투자사 MGX 임원이 이사회에 참여한다.
틱톡의 신뢰·안전 담당 임원 출신인 애덤 프레서는 신설 법인 CEO로 임명됐다. 틱톡 모회사인 바이트댄스의 신설 법인 지분은 19.9%로 감소했다.
구체적인 매각 금액은 공개되지 않았지만 J D 밴스 부통령은 지난해 9월 틱톡 미국 사업부의 평가액을 약 140억 달러(약 20조원)라고 언급했다.
트럼프 대통령 집권 1기인 2019년 틱톡을 놓고 미·중 간 갈등이 불거진 지 6년 만에 사태는 신설 법인 설립으로 마무리됐다.
앞서 미국 재무부 산하 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 2019년 11월 상원의원이던 마코 루비오 현 국무장관의 요구에 따라 틱톡과 바이트댄스의 안보 위험에 대한 조사에 나섰다.
2021년 조 바이든 행정부 출범 이후에도 틱톡과 관련한 논란은 사그라지지 않았다. 바이든 전 대통령은 베이징에 본사를 둔 비상장사 바이트댄스가 중국 정부의 통제하에서 틱톡 이용자의 개인정보를 유출하는 것으로 보고 2024년 4월 미 의회를 통과한 ‘틱톡 금지법’에 서명했다.
하지만 트럼프 대통령은 2024년 11월 대선을 통해 재집권하는 과정에서 집권 1기 때 기조와는 다르게 틱톡 금지법에 반대했고, 지난해 취임한 뒤에는 매각 시한을 연장했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
