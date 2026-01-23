‘캄보디아 범죄조직’ 압송 한국인 중 49명 부산서 조사
캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 23일 국내로 압송된 한국인 73명 중 49명이 부산경찰에서 조사 받는다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 인천공항에 호송단 111명을 파견해 캄보디아에서 인천공항으로 도착한 일당 중 49명을 부산경찰청으로 압송했다.
압송된 49명은 관공서 공무원을 사칭하면서 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해 달라고 속여 돈을 챙기는 ‘노쇼 사기’ 범행 가담자들이다. 이들과 관련된 피해자는 194명, 추정 피해액은 69억원에 달한다.
부산경찰청은 지난해 10월부터 노쇼 사기 조직 수사에 나서 같은 해 12월 캄보디아 시아누크빌 현지로 수사관 10명을 파견해 범행 가담자가 모두 52명인 것을 확인했다. 이 중 3명은 자진 귀국한 뒤 구속됐고 나머지 일당이 이번에 부산으로 압송된 이들이다.
경찰에 따르면 이들은 부산경찰청 산하 6개 경찰서에 분산돼 조사를 받는다. 부산경찰청은 이번 강제 송환에 앞서 지난 8일부터 192명 규모의 ’수사 전담 TF’를 운영 중이다.
49명에 대한 구속영장 실질심사는 이틀 뒤인 오는 25일 오후 2시께 부산지법에서 열릴 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
