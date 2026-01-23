캄보디아 송환자 17명 충남청서 수사…로맨스스캠 혐의

캄보디아에서 스캠(scam·사기), 인질강도 등 범행을 저지른 한국인 범죄 조직원들이 23일 인천국제공항을 통해 국내로 송환돼 수사기관으로 압송되고 있다. 연합뉴스

형사기동대는 ‘

수사 대상자 17명을 인천국제공항에서 인계받았다고 밝혔다. 공항에서 충남청으로 이송하기 위해

경찰관 37명과 버스 2대를 투입했다.

이들은 충남 지역 2개 경찰서 유치장에 나눠 입감될 예정이다.

충남청 관계자는 “검찰·교정당국 등 사법당국과 긴밀한 소통을 이어가며 원활한 법집행을 위한 만반의 준비를 마쳤다”며 “신속히 조사해 신병을 처리하겠다”고 말했다.