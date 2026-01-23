캄보디아 송환자 17명 충남청서 수사…로맨스스캠 혐의
23일 캄보디아에서 국내로 강제송환된 수사 대상자 73명 중 17명이 충남경찰청에서 조사를 받게 됐다.
충남청 형사기동대는 ‘초국가범죄 특별범죄 태스크포스’가 붙잡은 수사 대상자 17명을 인천국제공항에서 인계받았다고 밝혔다. 공항에서 충남청으로 이송하기 위해 경찰관 37명과 버스 2대를 투입했다.
로맨스스캠 범죄조직 소속인 이들은 인터넷으로 여성을 매칭시켜주겠다고 피해자들을 속여 30여명으로부터 약 50억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 충남 지역 2개 경찰서 유치장에 나눠 입감될 예정이다.
충남청 관계자는 “검찰·교정당국 등 사법당국과 긴밀한 소통을 이어가며 원활한 법집행을 위한 만반의 준비를 마쳤다”며 “신속히 조사해 신병을 처리하겠다”고 말했다.
홍성=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사