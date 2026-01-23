우상호 “李대통령, ‘민주·혁신, 통합해 같이 갈 수밖에 없다’ 말씀”

6·3 지방선거 강원도지사 선거 출마를 위해 사직하는 우상호 정무수석이 18일 청와대 기자회견장에서 사직인사 후 이동하고 있다. 연합뉴스

우상호 전 청와대 정무수석은 23일 정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 “‘원칙적으로는 언제가 될지 모르지만 언젠가는 통합해서 같이 갈 수밖에 없지 않겠느냐’ 하는 정도의 (이재명 대통령) 말씀을 들은 적 있다”고 밝혔다.

우 전 수석은 또 홍익표 신임 정무수석이 장동혁 국민의힘 대표 단식장을 찾으려 했지만, 장 대표의 단식 중단으로 무산됐다고 밝혔다. 우 전 수석은

“홍 수석이 오후 2시인가 3시로 (단식장) 방문이 예정됐는데 갑자기 (국민의힘이) 오후 4시로 연기해서 4시쯤 가기로 했었다”며 “그런데 (장 대표가) 박근혜 전 대통령을 만나고 바로 (단식을) 중단해 갈 수 없었다고 얘기했다”고 설명했다.

처음부터 제가 언젠가는 강원도에 나갈 것을 알고 계셨고, 1월 중으로 나갈 거라는 걸 알고 계셨기에 흔쾌하게 ‘고생하셨다’ 이렇게 격려해 줬다”며 “앞으로 열심히 해보겠다”고 말했다.