우상호 “李대통령, ‘민주·혁신, 통합해 같이 갈 수밖에 없다’ 말씀”

우상호 “李대통령, ‘민주·혁신, 통합해 같이 갈 수밖에 없다’ 말씀”
우상호 전 청와대 정무수석은 23일 정청래 더불어민주당 대표의 조국혁신당 합당 제안과 관련해 “‘원칙적으로는 언제가 될지 모르지만 언젠가는 통합해서 같이 갈 수밖에 없지 않겠느냐’ 하는 정도의 (이재명 대통령) 말씀을 들은 적 있다”고 밝혔다.
우 전 수석은 이날 SBS 라디오에서 사회자가 ‘합당이 논의 중일 때 대통령의 반응이 어땠는지’를 묻자 이같이 말했다. 그러면서 “‘지금 바로 어떻게 추진해봐라’ 이렇게 얘기한 적은 없다”고 덧붙였다.
정 대표와 청와대 정무라인 간 의견 공유에 대해선 “(정 대표의) 발표가 완벽하게 조율된 것인지는 정보가 없어서 말씀드리기 어렵다”면서도 “어쨌든 우리 당 지지층이나 의원들이 알아둬야 할 것은 정 대표가 혼자서 갑자기 기습적으로 발표한 것이 아니라는 것”이라고 강조했다.
이어 “(합당) 논의는 물밑에서 수개월간 진행됐다고 알고 있다”며 “다만 (합당을) 하는 것을 전제로 논의해왔다기보다 ‘하는 것이 어떻겠느냐’에 대한 대화가 있었던 것으로 알고 있다”고 말했다.
우 전 수석은 또 홍익표 신임 정무수석이 장동혁 국민의힘 대표 단식장을 찾으려 했지만, 장 대표의 단식 중단으로 무산됐다고 밝혔다. 우 전 수석은 “홍 수석이 오후 2시인가 3시로 (단식장) 방문이 예정됐는데 갑자기 (국민의힘이) 오후 4시로 연기해서 4시쯤 가기로 했었다”며 “그런데 (장 대표가) 박근혜 전 대통령을 만나고 바로 (단식을) 중단해 갈 수 없었다고 얘기했다”고 설명했다.
한편 오는 6·3 지방선거에서 강원지사에 출마할 예정인 우 전 수석은 “(이 대통령이) 처음부터 제가 언젠가는 강원도에 나갈 것을 알고 계셨고, 1월 중으로 나갈 거라는 걸 알고 계셨기에 흔쾌하게 ‘고생하셨다’ 이렇게 격려해 줬다”며 “앞으로 열심히 해보겠다”고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
