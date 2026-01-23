지난해 서울시민 자원봉사 238만명…2020년 이후 최다
지난해 서울에서 자원봉사를 한 연인원이 238만명으로 나타났다. 이는 2020년 이후 가장 많은 수치다.
서울시자원봉사센터가 23일 공개한 자원봉사 참여 인원 통계를 보면 지난해 참여 연인원은 238만5044명이었다. 남성 78만6309명, 여성 159만8735명으로 구분됐다.
7~8월과 11~12월에 전체 자원봉사 인원 38.4%가 집중됐던 것으로 조사됐다. 센터는 “폭염, 집중호우, 폭설 등 실질적인 도움이 필요한 순간에 시민들이 현장으로 달려갔던 것”이라고 설명했다. 그러면서 “시간 여유가 있을 때 선택적으로 참여했던 방식에서 변화하고 있다”고 덧붙였다.
중장년·노년층 자원봉사 연인원은 136만3000여명이었다. 지난해 대비 약 9만명 증가했다. 자원봉사자 1인당 평균 참여 횟수는 중장년층 9.1회, 노년층 19.9회이었다. 이는 전체 평균 7회보다 높은 횟수다.
유형 별로 보면 일상 속 자원봉사가 전체의 29.2%를 차지했다. 장보기, 안부 확인, 생필품·밑반찬 전달 등 이웃의 일상적인 불편을 덜어주는 봉사에 가장 많이 참여한 것이다.
송창훈 서울시자원봉사센터 센터장은 “앞으로도 시민의 생활 리듬에 맞춘 봉사활동을 확대해 누구나 부담 없이 시작하고, 오래 이어갈 수 있는 자원봉사 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사