李대통령 지지율 61%로 3%p↑…TK뺀 전 지역 과반[한국갤럽]

李대통령 지지율 61%로 3%p↑…TK뺀 전 지역 과반[한국갤럽]
이재명 대통령의 국정 지지율이 다시 반등해 60%를 넘었다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 대구·경북(TK)을 제외한 전 지역에서 지지율이 과반을 넘겼다.
한국갤럽이 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 61%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 지난주 지지율보다 3%포인트 상승했다. ‘잘못하고 있다’는 응답도 30%로 직전 조사보다 2%포인트 떨어졌다. ‘의견 유보’는 10%로 전주와 동일했다.
긍정 평가 이유는 외교가 27%로 가장 높았고 경제·민생이 14%, 소통이 8%였다. 부정 평가 이유는 경제·민생이 22%, 독재·독단, ‘전반적으로 잘못한다’가 각각 7%를 차지했다.
지역별로는 광주·전라에서 79%로 가장 높았고, 대구·경북에서 42%로 가장 낮았다. 서울이 61%, 인천·경기 60%, 강원 63% 등 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 과반의 지지율을 보였다.
연령별로는 50대가 77%로 가장 높았고 40대 76%, 60대 57%로 뒤를 이었다. 18~29세 등 청년층에서 44%로 가장 낮은 지지율을 보였다.
이념 성향별로는 진보층의 86%가 이 대통령을 긍정평가한 반면 보수층은 33%가 지지했다. 중도층 지지율은 65%로 나타났다.
정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 22%를 각각 기록했다. 전주 조사 대비 민주당은 2%포인트 상승했으며 국민의힘은 2%포인트 하락했다.
국민의힘 윤리위원회에서 한동훈 전 대표에 대한 제명 결정이 적절했는지를 묻는 말엔 ‘적절하다’가 33%, ‘적절하지 않다’가 34%로 팽팽했다. 의견 유보는 33%였다. 국민의힘 지지층 중에선 48%가 적절, 35%가 부적절했다고 답했다.
조국혁신당의 정당 지지율은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 27%다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 43.4%, 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사