李대통령 지지율 61%로 3%p↑…TK뺀 전 지역 과반[한국갤럽]

이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 다시 반등해 60%를 넘었다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 대구·경북(TK)을 제외한 전 지역에서 지지율이 과반을 넘겼다.

긍정 평가 이유는 외교가 27%로 가장 높았고 경제·민생이 14%, 소통이 8%였다.

부정 평가 이유는 경제·민생이 22%, 독재·독단, ‘전반적으로 잘못한다’가 각각 7%를 차지했다.