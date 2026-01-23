제물포정책연구원, 황명선 최고위원 초청 특강 성료

왼쪽부터 더불어민주당 조택상 지역위원장, 황명선 최고위원, 남궁형 제물포정책연구원장, 박찬대 국회의원. 제물포정책연구원 제공

특강은 ‘자치분권과 기본사회, 그리고 준비된 정치, 왜 자치분권인가’를 주제로 진행됐다. 황 최고위원은 3선

시장 재임 시절 전국 최초로 추진한 행정혁신 사례와 자치분권 성과를 바탕으로 지방정부의 역할과 정치인의 책임에 대해 깊이 있는 메시지를 전했다.