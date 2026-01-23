제물포정책연구원, 황명선 최고위원 초청 특강 성료
제물포정책연구원은 지난 22일 인천 동구 백병원 6층 강당에서 황명선 더불어민주당 최고위원 초청 특강을 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 특강에는 지역 정치인, 청년 정치인, 일반시민 등 약 300여명이 참석해 높은 관심과 열기를 보였다.
특강은 ‘자치분권과 기본사회, 그리고 준비된 정치, 왜 자치분권인가’를 주제로 진행됐다. 황 최고위원은 3선 논산시장 재임 시절 전국 최초로 추진한 행정혁신 사례와 자치분권 성과를 바탕으로 지방정부의 역할과 정치인의 책임에 대해 깊이 있는 메시지를 전했다.
황 최고위원은 “자치와 분권은 구호가 아니라 실제 정책과 제도로 완성돼야 한다”며 말이 아닌 성과로 지방정부의 가능성을 증명해 온 경험을 공유했다. 특히 정치인이 갖춰야 할 인성과 인품, 공공의 책임 의식에 대한 진솔한 발언은 참석자들로부터 큰 공감을 얻었다.
이 자리에는 박찬대 국회의원이 처음부터 끝까지 전 일정에 함께하며 자리를 빛냈다. 또 허종식 국회의원과 조택상 지역위원장도 현장을 찾아 참석자들과 인사를 나누며 제물포 시대에 대한 관심과 응원의 뜻을 전했다.
남궁형 제물포정책연구원장은 인사말을 통해 “이번 특강은 단순한 강연이 아니라 정치를 준비하는 우리 모두에게 ‘왜 정치를 하려 하는가’ ‘어떤 정치로 지역과 사람을 책임질 것인가’를 묻는 성찰의 시간이었다”며 “준비되지 않은 채 권력만을 향하는 정치는 결국 개인과 지역 모두를 불행하게 만들 수 있다”고 강조했다. 이어 “그동안 민주당 전국 군수·구청장협의회 회장 보좌관, 전국 자치분권 민주지도자회의 초대 사무국장으로 활동하며 수많은 지방정부의 장들을 가까이에서 지켜봤다”며 “성공한 지방자치와 실패한 정치를 가른 차이는 결국 준비, 철학, 그리고 정치의 방향성이었다”고 덧붙였다.
문동섭 제물포정책연구원 사무국장은 “이번 행사를 계기로 더 준비된 정책, 더 건강한 철학, 더 단단한 싱크탱크로서 제물포 시대를 책임 있게 준비해 나가겠다”며 “앞으로도 자치분권과 지역혁신을 주제로 한 정책 플랫폼 역할을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
