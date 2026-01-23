일본은행, 기준금리 0.75%서 동결… 다음 인상은 언제?
6월 인상 전망, 이르면 4월 관측도
일본은행이 예상대로 기준금리를 동결했다.
일본은행은 23일 금융정책결정회의를 마친 뒤 기준금리인 단기 정책금리를 현행 0.75% 수준으로 유지하기로 결정했다. 다만 위원 9명 중 1명은 0.25% 포인트 인상한 1%를 제안했다.
일본은행은 지난달 회의에서 기존 0.5%였던 기준금리를 0.25% 포인트 인상했다. 이에 따라 1월 회의에선 동결 가능성에 무게가 실렸다.
0.75%인 현행 기준금리도 1995년 9월 이후 처음으로 ‘마의 0.5% 벽’을 뚫고 올라가 30년 만에 최고 수준에 있다.
일본 금융가와 언론은 일본은행이 오는 6월 이후 기준금리를 추가로 인상할 가능성을 내다보고 있다. 일각에서는 이르면 4월 인상 가능성도 제기된다.
일본은행은 3개월마다 발표하는 ‘경제·물가 정세 전망’ 보고서도 이날 공개했다. 이 보고서에서 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 실질 국내총생산(GDP) 기준 성장률 전망치는 종전 0.7%에서 0.9%로 상향 제시됐다.
일본은행은 2026년도 성장률 전망치를 종전 0.7%에서 1.0%로 올린 반면, 2027년도의 경우 종전 1.0%에서 0.8%로 하향했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
