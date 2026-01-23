돈 안 준다고 80대 아버지에 주먹질…50대 아들 철창행
존속폭행죄로 실형을 선고받고 출소한 지 5개월 만에 80대 아버지에게 또 주먹을 휘두른 아들이 다시 철창신세를 지게 됐다.
춘천지법 형사2부(부장판사 김택성)는 존속폭행 혐의로 기소된 A씨(58)에게 징역 2년을 선고하고 가정폭력 치료프로그램 이수 40시간을 명령했다고 23일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 춘천 집에서 술을 마친 채 귀가한 자신에게 아버지 B씨(85)가 “술을 마시지 말라”고 말하자 홧김에 주먹으로 B씨 얼굴을 여러 차례 때리고 신발 등 물건을 던져 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
약 일주일 뒤에는 “돈을 달라”는 요구를 B씨가 거절하자 아버지 얼굴을 향해 주먹을 휘둘렀다.
A씨는 2024년 3월에도 존속폭행죄로 실형을 선고받아 이듬해 6월 출소한 뒤 또다시 이같이 범행했다.
김 부장판사는 “범행내용과 과거 범죄 전력 등에 비춰볼 때 피고인의 죄책이 무거우므로 이에 상응하는 엄한 처벌이 불가피하다”며 실형을 선고했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
