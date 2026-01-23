국제 금값 사상 첫 4900달러 돌파… 은값도 100달러 코앞
약달러에 지정학적 긴장 반영
국제 금값이 사상 처음으로 온스당 4900달러를 넘었다. 은과 백금 가격도 최고가를 기록했다.
블룸버그에 따르면 23일 오전 10시45분 기준 국제 금 현물 가격은 온스당 4951.73달러를 나타냈다. 온스당 5000달러를 코앞에 뒀다. 지난 2월 인도분 국제 금 선물 가격도 같은 시각 온스당 4956.10달러를 기록했다.
미국계 귀금속 유통사 자이너메탈스의 피터 그랜트 부사장은 로이터통신과의 인터뷰에서 “지정학적 긴장 고조와 전반적 달러 약세, 미국 연방준비제도(연준)의 통화 완화 정책 기대감이 탈달러화 흐름으로 이어지고 있고, 금 수요에 큰 영향을 준다”고 설명했다. 이어 “단기적 가격 조정은 오히려 금의 추가 매수 기회가 될 것”이라며 “온스당 5187.79달러 이상의 상승도 가능해 보인다”고 했다.
은과 백금 가격도 가파른 상승세를 보였다. 국제 은 현물 가격은 이날 오전 10시45분 기준으로 온스당 98.8829달러로 전날 종가(96.2410달러) 대비 2.7% 뛰었다. 사상 첫 100달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 같은 시각 국제 백금 현물 가격도 온스당 2668.37달러로 전날 종가 2637.55달러보다 1.2% 올랐다.
영국 금융 플랫폼 트레두의 니코스 차부라스 수석 시장 분석가는 최근 보고서에서 “은은 금보다 훨씬 더 설득력 있는 펀더멘털(기초체력) 시나리오를 갖고 있다”며 “은이 금처럼 중앙은행 비축 자산 지위는 없지만, 여전히 안전 자산으로의 투자 수요와 달러화 약세의 혜택을 받고 있다”고 설명했다고 로이터는 전했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사