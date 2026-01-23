사이버대학 서울디지털대, 2026학년도 1학기 최종 모집
서울디지털대학교는 오는 24일부터 2월 13일까지 2026학년도 1학기 신입생·편입생·재입학생을 대상으로 최종(2차) 모집을 진행한다고 23일 밝혔다. 원서 접수는 입학지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, 합격자는 2월 19일 발표된다.
모집은 12개 학부, 37개 학과·전공 체제로 운영된다. 고등학교 졸업(예정)자 또는 동등 이상의 학력을 갖춘 경우 신입학 지원이 가능하며, 편입학은 전문대학 졸업(예정)자 이상이면 2학년 또는 3학년 편입으로 지원할 수 있다. 제휴 고교·대학 졸업생, 제휴 기관 및 협회 종사자, 제휴 지자체 주민도 지원 대상에 포함된다.
서울디지털대는 국내 최초의 사이버대학으로, 2004년 첫 졸업생 배출 이후 현재까지 약 5만900명의 졸업생을 사회에 배출했다. 삼성, KT, SK하이닉스, 기아, LG계열, GS건설 등 주요 기업과 공공기관과의 산학협력을 통해 실무 중심 교육과 경력 개발을 지원해 왔다. 이러한 성과를 바탕으로 각종 교육·브랜드 관련 평가에서 다수의 장기 연속 수상 기록을 이어가고 있다.
대학은 2026학년도를 기점으로 ‘AI 전환(AX)을 선도하는 대학’을 목표로 교육 체계를 고도화하고 있다. AI 산업 트렌드를 반영해 AI실무활용전공, 조형예술전공, 범죄교정전공, 응용상담학과 등 4개 학과·전공을 신설했으며, 전공별 AI 기초 교육과 실무 연계 교과목을 확대했다. 복수전공과 부전공 제도를 활용하면 최대 3개의 학사학위 취득도 가능하다.
등록금 부담 완화를 위한 장학 제도도 강화했다. 학점당 수업료는 6만7500원으로 책정했으며, 신입생은 졸업 시까지 수업료 25% 감면 혜택을 받는다. 편입생은 학년에 따라 최대 40%까지 감면이 적용된다. 장애인, 기회균등, 북한이탈주민 등 전형별 맞춤형 장학도 운영된다.
산업체위탁전형과 군위탁전형을 통해 입학한 재직자와 군 간부에게는 졸업 시까지 매 학기 수업료 50% 감면 혜택이 제공된다. 이를 통해 직장인, 군인, 전업주부 등 다양한 성인 학습자가 학업과 직무를 병행할 수 있도록 지원하고 있다.
서울디지털대는 사회복지, 상담, 안전, 공학, AI, 예술 분야를 중심으로 국가자격증 취득과 연계된 교육과정을 운영하며, 학위 취득과 동시에 총장 명의 자격증·수료증을 제공해 취업 경쟁력 강화에도 주력하고 있다. 모든 교육 과정은 100% 온라인으로 진행된다.
2026학년도 1학기 신·편입생 최종 모집은 스마트폰과 PC를 통해 지원할 수 있으며, 자세한 사항은 서울디지털대학교 입학지원센터 홈페이지 또는 전화·카카오톡 1:1 상담을 통해 확인할 수 있다.
