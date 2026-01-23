사이버대학 서울디지털대, 2026학년도 1학기 최종 모집

서울디지털대학교가 1월 24일부터 2026학년도 1학기 신·편입생 최종(2차)모집을 시작한다. 서울디지털대 제공

서울디지털대학교는 오는 24일부터 2월 13일까지 2026학년도 1학기 신입생·편입생·재입학생을 대상으로 최종(2차) 모집을 진행한다고 23일 밝혔다. 원서 접수는 입학지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, 합격자는 2월 19일 발표된다.