정청래 “합당제안 공유 못해 송구, 꼭 가야 할 길”…최고위 3인 불참
정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당과의 합당 제안과 관련한 당내 반발에 일부 사과하면서도 “언젠가, 누군가는 테이프를 끊어야 할 일”이라고 말했다. 그러면서 추후 당원 토론 및 투표 결과에 따르겠다고 강조했다. 정 대표의 제안을 강하게 비판했던 일부 지도부 인사는 회의에 불참했다.
정 대표는 23일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 제 합당 제안으로 놀라고 당황한 분들이 많았나 보다”며 ”여러 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유하지 못한 부분에 대해 송구스럽다”고 밝혔다.
다만 합당 제안 자체를 두고는 불가피한 선택이었다고 주장했다. 정 대표는 “당대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간상 불가능할지도 모르겠다는 생각으로, 사과할 각오로 제안했다”며 “꼭 가야 할 길”이라고 역설했다.
그는 당헌당규에 따라 당내 여론을 수렴하고 그 결과에 따르겠다고도 밝혔다. 정 대표는 “전당원투표에서 가결되면 가는 것이고, 부결되면 멈추는 것이다. 저는 당심과 민심의 바다에 몸을 던졌다”며 “이제 당원들이 충분한 토론을 통해 어떤 것이 지선 승리를 위해, 이재명정부 성공을 위해 더 나은 길인지 집단지성으로 문제를 잘 풀어갔으면 좋겠다”고 말했다.
합당 제안에 대한 당내 기류는 다른 참석자들의 발언을 통해 나타났다. 박지원 최고위원은 합당 시 불거질 수 있는 지분 공천 논란과 그로 인한 당내 혼란을 우려하며 “당내 논의 과정에서 절차와 숙의라는 민주주의의 원칙을 지켜 당원주권이 허울뿐인 구호가 아니란 것을 납득시켜달라”고 요청했다. 충북도당위원장 자격으로 이날 회의에 참석한 이광희 의원 역시 “당원주권시대의 취지가 퇴색되지 않도록 각별하고 세심하게 당원의 목소리에 귀기울여달라”고 말했다.
반면 대표적 ‘친청’(친정청래) 인사인 이성윤 최고위원은 “당대표가 누구보다 민주당과 당원을 아끼고 올해 지선의 압도적 승리를 위해 다양한 전략을 깊이 고민했으리라 생각한다”며 “민주당과 혁신당이 지선을 같이 치르자는 정 대표의 방향성 제시는 매우 적절했다”고 한껏 치켜세웠다.
합당 제안 직후부터 강한 반대 의사를 피력해 온 일부 지도부 인사는 이날 회의에 모습을 드러내지 않았다. 유튜브에 출연해 ‘정 대표의 진퇴를 물어야 한다’는 취지로 발언했던 이언주 최고위원을 비롯해 “무력감과 자괴감을 느낀다”고 한 강득구 최고위원, “민자당식 깜짝쇼”라고 평가한 황명선 최고위원까지 줄줄이 회의에 불참했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사