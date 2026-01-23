정기선 회장, 빌 게이츠와 다보스포럼서 재회…SMR 협력 강화
정기선 HD현대 회장이 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)가 열리고 있는 스위스 다보스에서 빌 게이츠 테라파워 창업자 겸 회장과 만나 소형모듈원자로(SMR)를 중심으로 한 에너지 협력 방안을 논의했다.
HD현대는 정 회장이 22일(현지시간) 다보스포럼 현장에서 게이츠 회장과 만나 에너지 산업 미래에 대한 의견을 나눴다고 밝혔다. 두 회장의 만남은 지난해 8월 서울에서 SMR 공급망 확대 방안을 논의한 이후 약 5개월 만이다.
HD현대는 2022년 테라파워에 3000만 달러를 투자하며 SMR 분야 협력을 지속해 왔다. 테라파워의 첫 나트륨 원자로에 적용되는 원통형 원자로 용기 공급 계약을 체결했으며, 핵심 기자재 제작과 파일럿 프로젝트 건설에도 참여하고 있다. 지난해 3월에는 나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 협약을 맺고 SMR 핵심 기자재 제조와 공급망 구축을 공동 추진 중이다.
나트륨 원자로는 에너지 저장 기능을 갖춘 소듐냉각고속로(SFR) 방식의 4세대 SMR이다. 기존 원자로 대비 핵폐기물 발생량이 40% 적고 열효율과 안전성이 높아 차세대 원전으로 주목받고 있다.
테라파워는 상업화 단계 진입에 속도를 내고 있다. 지난달 미국 원자력규제위원회(NRC)의 주요 안전성 평가를 통과한 데 이어 최근에는 메타와 대규모 원자력 발전 계약도 체결했다.
