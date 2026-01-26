축하 넘어 신앙 전수…시니어 예식 콘텐츠 ‘소망연’ 주목
기독교 교육·문화 콘텐츠 전문 기업 패밀리온더락은 크리스천 시니어 세대를 위한 특별한 예식 콘텐츠 ‘소망연’을 선보이며 기독교 가정들 사이에서 주목받고 있다.
패밀리온더락은 조부모 세대의 손주 양육 참여가 늘어나는 흐름 속에서, 시니어 세대의 핵심 사명인 ‘신앙 전수’가 가정 안에서 자연스럽게 이어지도록 돕기 위해 소망연을 기획했다. ‘반석 위에 세워진 가정’이라는 의미를 담은 소망연은 ‘천국 소망이 세대를 잇는다’ ‘사랑으로 여는 가정의 잔치’라는 두 가지 핵심 메시지를 중심으로 구성된다.
성정은 대표는 “부모님의 생신을 단순한 축하 자리가 아니라, 인생을 돌아보며 하나님께 감사하는 예배이자 신앙을 전수하는 시간으로 전환하는 것이 소망연의 본질”이라며 “시편 145편 4절 말씀처럼 대대로 하나님의 능하신 일을 선포하는 믿음의 가문을 세우는 데 목적이 있다”고 설명했다.
패밀리온더락에 따르면 소망연은 형식적인 예식에 그치지 않고 감사, 축복, 기억, 회복, 사명이라는 다섯 가지 키워드를 중심으로 설계됐다. 말로 다 전하지 못했던 부모님의 헌신과 은혜에 감사하고, 하나님께서 인도하신 삶의 여정을 가족이 함께 기억하고 고백하는 과정을 통해, 소원해졌던 가족 관계가 자연스럽게 회복되는 계기가 된다는 설명이다.
소망연은 가정의 상황과 목적에 따라 라이트, 스탠다드, 프리미엄 등 세 가지 버전으로 운영된다. 이 가운데 가장 많이 선택되는 스탠다드 버전에는 전문 컨설팅을 기반으로 한 ‘영상 신앙 자서전’ 제작, 부모님의 애장품과 기록을 전시하는 ‘라이프 컬렉션’, 그리고 가족을 중심으로 함께 참여하는 ‘신앙 유산 퍼포먼스’ 등이 포함된다.
또한 부모님의 신앙 여정을 책으로 남기고자 하는 가정을 위해 ‘신앙 회고록’ 제작 옵션도 제공해, 예식 이후에도 오랫동안 간직할 수 있는 신앙 유산으로 남길 수 있도록 했다.
성 대표는 “모든 예식은 가정 내 상황과 목적에 맞춰 맞춤형으로 진행된다”며 “소망연을 통해 부모님의 신앙 고백이 자녀와 손주 세대에게 흘러가, 하나님을 기억하고 감사하는 믿음의 가문이 세워지길 바란다”고 말했다.
