통상본부장, 다보스포럼서 美 USTR대표 면담… “통상 현안 논의”
여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 다보스포럼에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 만나 한·미 통상 현안에 대한 의견을 교환했다.
22일 산업부에 따르면 여 본부장은 지난 19일부터 22일까지 나흘간 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석해 주요국 통상장관 및 글로벌 기업 최고경영자(CEO) 및 석학 등과 50여회 면담했다. 산업부는 “여 본부장은 그리어 USTR 대표와 만나 한·미 통상 관계를 안정적으로 관리하기 위한 소통을 긴밀히 해 나가기로 했다”고 밝혔다. 여 본부장과 그리어 대표는 비관세장벽 문제를 협의하기 위한 한·미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 개최를 앞두고 있다.
여 본부장은 그리어 대표 외에도 그레천 휘트머 미시간 주지사, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사, 앤디 베셔 켄터키 주지사, 크리스 쿤스 민주당 상원의원 등 미국 주요 인사를 만나 한국 기업의 대미 투자 기여 및 호혜적 산업 협력 강화 필요성 등을 강조했다. 다만 한·미 간 통상 분쟁으로 번질 조짐을 보이는 ‘쿠팡 사태’에 대해 의견 교환이 있었는지는 알려지지 않았다.
여 본부장은 “다보스포럼 활동을 통해 글로벌 불확실성 속에서도 대화와 협력에 대한 국제사회의 관심과 수요가 여전히 높고, 한국에 대한 외국인 투자가들의 관심이 지대하다는 것을 확인했다”며 “통상 현안에 대해 주요국과 지속적으로 공조하고 외투 확대 방안을 적극 추진하겠다”고 말했다.
