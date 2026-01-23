제주4·3 희생자 유해, 경산 코발트광산서 첫 확인
제주4·3 희생자의 유해가 경북 경산 코발트광산에서 처음 확인됐다. 코발트광산은 한국전쟁 초기 국군과 경찰에 의해 국민보도연맹원, 요시찰자, 형무소 수감자 등이 집단 학살된 곳이다.
23일 제주도와 제주4·3평화재단은 지난해 유해 발굴 및 유전자 감식 사업을 통해 행방불명된 4·3 희생자 7명의 신원을 새롭게 확인했다고 밝혔다. 도외 형무소에서 행방불명된 희생자 5명과 도내에서 행방불명된 희생자 2명이다.
도외 확인자 5명 중 3명은 대전 골령골에서 발견됐다. 이들은 2019년 발굴돼 세종 추모의 집에 임시 안치됐다가 최근 유가족 채혈 대조 작업을 통해 신원이 밝혀졌다.
한국전쟁 발발 직후 대전형무소 수감자들이 골령골에서 집단 학살됐다. 4·3 당시 대전형무소에 수감된 도민 300여명도 함께 총살됐을 것으로 추정된다. 2023년 제주 북촌 출신 4·3희생자의 유해가 처음으로 골령골에서 확인된 바 있다.
이번 감식에서는 대구형무소 희생자들이 학살된 경산 코발트광산에서 발굴된 유해 가운데 최초로 4·3희생자 2명의 신원이 확인됐다.
당시 20세였던 고 임태훈씨와 29세였던 고 송두선씨다.
조사 결과 임태훈 희생자는 1948년 12월 경찰에 연행된 뒤 목포형무소에 수감됐다가 대구형무소로 이감된 사실이 확인됐다.
송두선 희생자는 1949년 봄 경찰에 연행된 이후 소식이 끊겼다. 같은 해 7월 대구형무소에 수감된 뒤 한국전쟁 발발 후 코발트광산에서 희생된 것으로 추정된다.
두 사람의 유해는 2008년 발굴됐다. 가족 채혈을 통해 지난해 신원이 밝혀졌다.
이외 2007년과 2009년 제주공항에서 각각 발굴된 유해에서 희생자 2명의 신원이 확인됐다.
제주4·3 희생자 유해의 신원 확인은 유가족 채혈·유전자 대조 작업을 통해 이뤄진다.
이 사업은 2007년부터 본격 시작됐다. 초기에는 자녀나 형제 등 직계 유족의 채혈을 통한 대조가 이뤄졌다.
이후 차세대 염기서열 분석법 등 새로운 기법이 도입되면서 현재는 직계뿐 아니라 방계 8촌까지 채혈을 통해 신원 확인이 가능해졌다.
이번에 확인된 7명도 대부분 조카와 손자, 외손자의 채혈이 결정적이었다.
제주도와 제주4･3평화재단은 올해도 4･3희생자 유해 발굴 및 유전자 감식 사업을 이어갈 계획이다.
도내외 행불인 유가족에 대한 추가 채혈을 통해 신원 확인을 확대하는 한편, 일본에 거주하는 유족의 유전자 정보 확보에도 박차를 가할 예정이다.
2026년 유가족 채혈은 2월 2일부터 11월 30일까지 제주시 한라병원과 서귀포시 열린병원에서 진행된다.
이번에 신원이 확인된 4･3희생자에 대한 신원확인 보고회는 2월 3일 오후 3시 제주4･3평화공원 내 4･3평화교육센터 대강당에서 열린다.
제주도 관계자는 “방계 8촌까지 유족의 채혈 참여가 신원 확인의 결정적 열쇠”라며 “보다 많은 유족의 채혈 참여를 당부드린다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
