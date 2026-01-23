이혜훈 “성숙치 못한 언행 반성… 내란 동조 비판도 인정”
기획처 장관 후보자 인사청문회
“비판 수용하고 뼈저리게 반성”
부동산 투기, 보좌관 갑질 등 각종 의혹이 제기된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 인사청문회에서 “성숙치 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 존경하는 국민들께도 심려를 끼쳐 송구하다”며 고개를 숙였다.
이 후보자는 이날 청문회 모두발언에서 “정책에 대한 집념과 결과로만 증명하겠다는 성과에 매몰돼 살아오면서 동료들에게 상처를 드린 점을 제대로 보지 못했다. 비판은 겸허히 수용하고 뼈저리게 반성하겠다”며 이 같이 말했다.
이어 “내란에 동조했다는 비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다”며 “무려 1년이라는 시간을 망설임과 침묵 속에서 흘려보냈다는 사실 자체가 또 하나의 잘못임을 분명히 인정한다”고 말했다.
다만 논란이 된 아파트 부정 청약 및 부동산 투기 의혹 등에 대해선 별다른 언급을 하지 않고 “위원님들의 질의에 대한 답변을 통해 상세히 소명 드리겠다”고 했다.
이 후보자는 야당이 제기한 ‘변절자’ 주장에 대해선 “보수 진영에 속해 있었을 때도 꾸준히 그리고 가장 열심히 경제민주화의 목소리를 냈다”고 말했다. 그러면서 “지금 거대 여당으로서 세 불리기 자체가 필요치 않은 상황에서 나온 통합의 발걸음은 협치의 제도화를 향한 대통령의 진정성으로 읽혔다”고 했다.
재정 정책 방향에 대해선 이 후보자는 “성장의 마중물로 삼고, 동시에 재정의 지속가능성도 확보하는 선순환 구조를 구축하겠다”고 말했다. 그는 “고강도 재정 혁신을 통해 마련한 재원을 인공지능과 첨다 전략산업 등 국가의 생존이 걸린 핵심 분야에 집중 투입해 경제 대도약의 발판을 마련하겠다”고 했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
