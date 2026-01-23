기내서 불날라…제주항공 이어 한진그룹도 “기내 보조배터리 사용 금지”
보조배터리로 인한 기내 화재 위험이 증가하면서 항공업계가 기내 보조배터리 사용도 전면 금지하고 나섰다. 보조배터리를 기내에 소지하고 탑승하는 건 가능하지만 보조배터리를 충전하거나 사용하는 건 금지된다.
대한항공과 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 등 한진그룹 소속 5개 항공사는 오는 26일부터 기내에서 보조배터리 사용을 전면 금지한다고 23일 밝혔다. 국내선 및 국제선 항공편 기내에서 보조배터리로 휴대전화, 태블릿, 노트북, 카메라 등 전자기기를 충전하는 행위가 모두 금지된다.
보조배터리를 기내에 들고 타는 건 가능하다. 하지만 기내 반입 규정에 명시된 보조배터리 용량·개수 제한(100Wh 이하 1인 5개)을 따라야 한다. 항공기 탑승 전 절연 테이프를 보조배터리 단자에 부착하거나 비닐백·개별 파우치에 보조배터리를 한 개씩 넣어 보관하는 등의 단락(합선) 방지 조치도 해야 한다.
보조배터리를 기내에 반입한 이후에는 승객 본인의 손이 닿는 곳에 직접 휴대하거나 좌석 앞주머니 혹은 앞 좌석 하단에 보관해야 한다. 보조배터리를 기내 선반에 보관하는 것도 금지된다. 이상 징후 발생 시 초기 대응이 늦어져 큰 사고로 번질 수 있어서다.
한진그룹 소속 5개 항공사는 공식 홈페이지와 모바일 앱, 공항 체크인 카운터 안내문, 알림톡 등을 통해 고객들에게 관련 규정을 안내할 계획이다. 또한 탑승구와 기내에서 안내 방송을 지속해 혼선을 최소화한다는 방침이다.
국내외 항공업계는 최근 들어 보조배터리 기내 반입 규정을 강화하고 있다. 이스타항공은 지난해 10월부터 3개월간 기내 보조배터리 사용 금지 정책을 시범 운영했다가 올해부터 정식으로 전환했다. 제주항공도 지난 22일부터 기내 보조배터리 사용을 전면 금지했다.
항공사들이 보조배터리 관련 제도를 강화하는 건 최근 보조배터리에 내장된 리튬이온 전지로 인한 기내 화재 사고가 잇따르면서다. 지난 10일 티웨이항공 여객기에서는 한 승객이 가방에 소지하고 있던 보조배터리에서 연기가 발생했다. 신속한 초기 진화로 추가 화재로 번지진 않았으나 초기에 대응했던 승무원 3명이 연기를 흡입해 병원 진료를 받았다. 지난해에는 부산 김해공항에서 이륙 준비 중이던 에어부산 항공기에서 보조배터리가 화재를 일으킨 일도 있었다.
대한항공 관계자는 “이번 보조배터리 기내 사용 전면 금지는 안전한 항공기 운항을 위한 불가피한 조치인 만큼 승객들의 협조가 절실한 사안”이라며 “한진그룹 소속 항공사 모두 고객의 안전하고 편안한 여행을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사