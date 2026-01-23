최호정 서울시의장, 홋카이도 방문…한일 지방외교 강화
최호정 서울시의회 의장이 일본 홋카이도를 방문해 탄소중립, 제설 대책을 시찰하며 한일 지방외교 활성화에 나섰다.
서울시의회는 최 의장과 대표단(이승미·이승복·김형재·신복자·김경훈 의원)이 지난 21일 일본 홋카이도의회 공식 초청으로 홋카이도를 방문했다고 23일 밝혔다. 이번 방문은 한일 관계를 개선하고 지난해 중국 장쑤성에서 개최된 한중일 지방의회 원탁회의 후속 논의를 위한 것이다. 일정은 오는 24일까지다.
최 의장은 지난 21일 이토 조이치 홋카이도의회 의장을 만나 “탈탄소 사회 전환, 시민 안전, 에너지 등 시민 복리 증진을 위해 의회 차원의 협력을 강화하자”고 제안했다. 이토 의장은 “최 의장의 제안을 환영한다. 탄소중립 등 우수 정책을 살펴보며 유익한 시간을 보내길 바란다”고 화답했다. 홋카이도의회 대표단은 다음 주 서울을 답방할 예정이다.
최 의장과 시의원들은 세계 최대 강설 지역으로 꼽히는 홋카이도의 제설 대책과 겨울철 도로 관리 현장을 둘러봤다. 기후 변화에 대응한 도시 안전 정책도 공유했다. 또 홋카이도 일중우호협회와 간담회를 갖고 지난해 한중일 원탁회의 후 협력할 사항과 국제사회 연대 강화 방안을 의논했다. 주삿포로 한국 총영사관을 방문해 지역 현안에 관해 이야기도 청취했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
